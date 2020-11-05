Walmart заменит роботов людьми

Walmart заменит роботов людьмиОни лучше справляются с задачами
В докладах Мирового экономического форума ставки на то, сколько рабочих мест через пять лет будет уничтожено роботами, все растут: в 2018 г. предрекали 75 млн, два года спустя – уже 85 млн. В реальной жизни с роботами, однако, пока не все так гладко, и некоторые многообещающие эксперименты не оправдывают ожиданий.
Крупнейший в мире ритейлер – американская компания Walmart изгнала из своих супермаркетов двухметровых роботов, которые несколько лет до этого исправно сканировали полки и определяли, каких товаров на них не хватает, сообщила 2 ноября 2020 г. The Wall Street Journal (WSJ). В Walmart пришли к выводу, что есть более дешевый и эффективный способ следить за состоянием полок – поручить это людям.
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