Walmart заменит роботов людьми

В докладах Мирового экономического форума ставки на то, сколько рабочих мест через пять лет будет уничтожено роботами, все растут: в 2018 г. предрекали 75 млн, два года спустя – уже 85 млн. В реальной жизни с роботами, однако, пока не все так гладко, и некоторые многообещающие эксперименты не оправдывают ожиданий.