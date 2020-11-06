Новое лицо финансового рынка

Крупнейшие банки в этом году нарастили разрыв с остальными – и по долям на рынке, и по маржинальности. Из-за того что крупнейшие финансовые институты растут быстрее, доля первой тридцатки банков почти на всех кредитных сегментах приближается уже к 80%. За апрель – сентябрь кредитный портфель крупных банков вырос более чем на 5%, тогда как у остальных банков он сократился. Ипотека, розничные и корпоративные кредиты – везде у лидеров рост.