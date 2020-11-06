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Новое лицо финансового рынка

На смену крупнейшим банкам идут метабанки
Павел Самиев
Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейшие банки в этом году нарастили разрыв с остальными – и по долям на рынке, и по маржинальности. Из-за того что крупнейшие финансовые институты растут быстрее, доля первой тридцатки банков почти на всех кредитных сегментах приближается уже к 80%. За апрель – сентябрь кредитный портфель крупных банков вырос более чем на 5%, тогда как у остальных банков он сократился. Ипотека, розничные и корпоративные кредиты – везде у лидеров рост.

Лидеры подстроились под снижение ставок – стоимость их фондирования падала быстрее, чем снижались ставки размещения. В результате серьезный выигрыш в марже, да еще и в комиссионных доходах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных