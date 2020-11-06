Почему возникает дефицит образа будущего

Почему возникает дефицит образа будущегоРоссии не хватает коммуникационной среды для проектирования перспективы
Пресловутый образ будущего, о дефиците которого в России говорят уже много лет, периодически становится добычей социологических служб. Последние данные об этом самом образе пришли от ФОМа. Из них следует, что уровень неопределенности продолжает плавно нарастать.
Доля респондентов, которые строят планы только на ближайшее будущее, с 2003 г. выросла с 35 до 47% (причем лучше своей исходной позиции, на уровне 32%, эта оценка была лишь однажды – в относительно динамичном 2006 году). Прямой вопрос «Уверены ли вы в завтрашнем дне?» разделил респондентов примерно пополам: 45% уверены, 49% – нет. Однако, если задать этот вопрос в обезличенной форме (используя метафору «близких или знакомых»), разрыв становится более существенным: в будущем уверены только 37%. Таким образом, не менее половины населения страны живет в парадигме тактического выживания, рефлекторно реагируя на изменения внешних обстоятельств.