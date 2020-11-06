Почему возникает дефицит образа будущего

Доля респондентов, которые строят планы только на ближайшее будущее, с 2003 г. выросла с 35 до 47% (причем лучше своей исходной позиции, на уровне 32%, эта оценка была лишь однажды – в относительно динамичном 2006 году). Прямой вопрос «Уверены ли вы в завтрашнем дне?» разделил респондентов примерно пополам: 45% уверены, 49% – нет. Однако, если задать этот вопрос в обезличенной форме (используя метафору «близких или знакомых»), разрыв становится более существенным: в будущем уверены только 37%. Таким образом, не менее половины населения страны живет в парадигме тактического выживания, рефлекторно реагируя на изменения внешних обстоятельств.