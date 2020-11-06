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Почему возникает дефицит образа будущего

России не хватает коммуникационной среды для проектирования перспективы
Алексей Фирсов
Образ будущего – это не идея, которую посылает обществу государство, а продукт повседневных коммуникаций каждого человека /Андрей Гордеев / Ведомости

Пресловутый образ будущего, о дефиците которого в России говорят уже много лет, периодически становится добычей социологических служб. Последние данные об этом самом образе пришли от ФОМа. Из них следует, что уровень неопределенности продолжает плавно нарастать.

Доля респондентов, которые строят планы только на ближайшее будущее, с 2003 г. выросла с 35 до 47% (причем лучше своей исходной позиции, на уровне 32%, эта оценка была лишь однажды – в относительно динамичном 2006 году). Прямой вопрос «Уверены ли вы в завтрашнем дне?» разделил респондентов примерно пополам: 45% уверены, 49% – нет. Однако, если задать этот вопрос в обезличенной форме (используя метафору «близких или знакомых»), разрыв становится более существенным: в будущем уверены только 37%. Таким образом, не менее половины населения страны живет в парадигме тактического выживания, рефлекторно реагируя на изменения внешних обстоятельств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных