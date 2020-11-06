Инвестиционный кэшбэк регионам от правительства может не сработать

То есть механизм предлагается такой. В регионе обсуждается некий инвестиционный проект. Пока – согласно постановлениям правительства – речь идет о следующих сферах: сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых (за исключением нефти и газа), обрабатывающие производства, туризм, логистика, дорожное и жилищное строительство, создание коммунальной инфраструктуры. Участие региональных властей в инвестпроекте чаще всего заключается в создании за счет регионального бюджета соответствующей транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры. Это большие расходы. И для того, чтобы местная власть шла на них более решительно, правительство и готово давать дополнительные финансовые стимулы. Часть будущих налогов от проекта, как и полагается по Налоговому кодексу, будет зачисляться в региональный бюджет (и там оставаться), другая часть пойдет в федеральный бюджет. Так вот, каждый рубль налогов, ушедший «наверх», будет вычитаться из суммы кредита, который регион ранее получил для выравнивания собственного бюджетного дефицита. Эдакий инвестиционный кэшбэк.