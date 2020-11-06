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Инвестиционный кэшбэк регионам от правительства может не сработать

Богатым субъектам этот механизм неинтересен, а бедные его не потянут
Борис Титов
Максим Стулов / Ведомости

Правительство намерено более активно вовлекать регионы в реализацию инвестиционных проектов. Для этого оно готово «простить» им часть бюджетных кредитов, выданных из центра, – на ту сумму налогов, которую новые инвестиции принесут в федеральный бюджет.

То есть механизм предлагается такой. В регионе обсуждается некий инвестиционный проект. Пока – согласно постановлениям правительства – речь идет о следующих сферах: сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых (за исключением нефти и газа), обрабатывающие производства, туризм, логистика, дорожное и жилищное строительство, создание коммунальной инфраструктуры. Участие региональных властей в инвестпроекте чаще всего заключается в создании за счет регионального бюджета соответствующей транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры. Это большие расходы. И для того, чтобы местная власть шла на них более решительно, правительство и готово давать дополнительные финансовые стимулы. Часть будущих налогов от проекта, как и полагается по Налоговому кодексу, будет зачисляться в региональный бюджет (и там оставаться), другая часть пойдет в федеральный бюджет. Так вот, каждый рубль налогов, ушедший «наверх», будет вычитаться из суммы кредита, который регион ранее получил для выравнивания собственного бюджетного дефицита. Эдакий инвестиционный кэшбэк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных