ЕСПЧ способен эффективно защитить чувства верующих в «карикатурном скандале»

Острыми заявлениями в процессе скандала отметились не только Макрон, но и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Чечни Рамзан Кадыров, а также бойцы ММА Мага Исмаилов и Хабиб Нурмагомедов, Ксения Собчак и, естественно, Charlie Hebdo. Не нужно, кстати, забывать, что это не начало, а всего лишь очередное обострение «карикатурного скандала», причем предыдущий эпизод имел место при известном расстреле редакции Charlie Hebdo, а корни его уходят к знаменитой датской истории с 12 карикатурами на пророка в газете Jyllands-Posten в 2005 г. «Талибан», кстати, предлагал тогда награду в 100 кг золота за головы авторов карикатур.