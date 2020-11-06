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ЕСПЧ способен эффективно защитить чувства верующих в «карикатурном скандале»

Чисто юридически правда в споре «о карикатурах» все-таки на стороне мусульман
Дмитрий Гололобов , российский адвокат и английский солиситор
Reuters

По миру прокатилась волна терактов, так или иначе связанных с «карикатурным скандалом», в ходе которого президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал право французских медиа на публикацию карикатур религиозного содержания. Резня около церкви Нотр-Дам во французской Ницце, теракты и попытки терактов в разных частях мира, включая российский Татарстан и вполне европейскую Вену, – увы, список, скорее всего, будет быстро пополняться.

Острыми заявлениями в процессе скандала отметились не только Макрон, но и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Чечни Рамзан Кадыров, а также бойцы ММА Мага Исмаилов и Хабиб Нурмагомедов, Ксения Собчак и, естественно, Charlie Hebdo. Не нужно, кстати, забывать, что это не начало, а всего лишь очередное обострение «карикатурного скандала», причем предыдущий эпизод имел место при известном расстреле редакции Charlie Hebdo, а корни его уходят к знаменитой датской истории с 12 карикатурами на пророка в газете Jyllands-Posten в 2005 г. «Талибан», кстати, предлагал тогда награду в 100 кг золота за головы авторов карикатур.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных