ЕСПЧ способен эффективно защитить чувства верующих в «карикатурном скандале»Чисто юридически правда в споре «о карикатурах» все-таки на стороне мусульман
По миру прокатилась волна терактов, так или иначе связанных с «карикатурным скандалом», в ходе которого президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал право французских медиа на публикацию карикатур религиозного содержания. Резня около церкви Нотр-Дам во французской Ницце, теракты и попытки терактов в разных частях мира, включая российский Татарстан и вполне европейскую Вену, – увы, список, скорее всего, будет быстро пополняться.
Острыми заявлениями в процессе скандала отметились не только Макрон, но и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Чечни Рамзан Кадыров, а также бойцы ММА Мага Исмаилов и Хабиб Нурмагомедов, Ксения Собчак и, естественно, Charlie Hebdo. Не нужно, кстати, забывать, что это не начало, а всего лишь очередное обострение «карикатурного скандала», причем предыдущий эпизод имел место при известном расстреле редакции Charlie Hebdo, а корни его уходят к знаменитой датской истории с 12 карикатурами на пророка в газете Jyllands-Posten в 2005 г. «Талибан», кстати, предлагал тогда награду в 100 кг золота за головы авторов карикатур.