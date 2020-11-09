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Слоны и газели в России и мире

Чем отличаются отечественные и мировые быстрорастущие компании
Андрей Стась
Мировые лидеры роста работают в отраслях, где цифровая трансформация и технологии находят наибольшее применение /Максим Стулов / Ведомости

Журнал Fortune опубликовал рэнкинг 100 самых быстрорастущих компаний мира, в котором участвуют не только средние компании, или «газели», но и «слоны» – гиганты вроде Amazon и Netflix. Это очень разношерстная компания.

Тройка лидеров списка – разработчик облачного решения для управления недвижимостью AppFolio, производитель продуктов для здорового образа жизни Medifast и земельный фонд Texas Pacific Land Trust. Больше всего участников из банковского сектора (15%), интернет-коммерции (9%), индустрии программного обеспечения (8%), фармацевтической отрасли (6%), жилищного строительства (5%). Выручка крупнейшей компании в списке в 2211 раз больше, чем у самой маленькой. Средний возраст представленных компаний – 40 лет. Объединяет их все то, что в последние три года они росли очень быстро: среднегодовой темп прироста выручки за последние три года составил в среднем 28,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных