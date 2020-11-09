Слоны и газели в России и мире

Тройка лидеров списка – разработчик облачного решения для управления недвижимостью AppFolio, производитель продуктов для здорового образа жизни Medifast и земельный фонд Texas Pacific Land Trust. Больше всего участников из банковского сектора (15%), интернет-коммерции (9%), индустрии программного обеспечения (8%), фармацевтической отрасли (6%), жилищного строительства (5%). Выручка крупнейшей компании в списке в 2211 раз больше, чем у самой маленькой. Средний возраст представленных компаний – 40 лет. Объединяет их все то, что в последние три года они росли очень быстро: среднегодовой темп прироста выручки за последние три года составил в среднем 28,3%.