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Сословно-клановая пробка

Остановившиеся в России социальные лифты заставляют активистов искать параллельные власти вертикали
Алексей Сахнин
PIXABAY

Российская элита практически не обновляется, она перешла в режим воспроизводства. Солидную долю мест в региональной власти и бизнесе занимают люди с одними и теми же фамилиями, члены семейных кланов. Власть все чаще наследуется, и, дополняясь собственностью, формируются династии, отменяя меритократический принцип формирования элит. Такие выводы делают исследователи из Института социологии РАН.

Региональная элита все больше напоминает номенклатуру брежневской эпохи. В ее рядах преобладают люди старшего и среднего возраста, молодежи и новых кадров – не более 10% (людей моложе 30 лет и вовсе 1%). При этом значительное влияние сохраняют «деды», поколение 70–80-летних «крепких хозяйственников». Они просто блокируют любые «рискованные» и просто «нетрадиционные» решения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных