Сословно-клановая пробка

Сословно-клановая пробкаОстановившиеся в России социальные лифты заставляют активистов искать параллельные власти вертикали
Российская элита практически не обновляется, она перешла в режим воспроизводства. Солидную долю мест в региональной власти и бизнесе занимают люди с одними и теми же фамилиями, члены семейных кланов. Власть все чаще наследуется, и, дополняясь собственностью, формируются династии, отменяя меритократический принцип формирования элит. Такие выводы делают исследователи из Института социологии РАН.
Региональная элита все больше напоминает номенклатуру брежневской эпохи. В ее рядах преобладают люди старшего и среднего возраста, молодежи и новых кадров – не более 10% (людей моложе 30 лет и вовсе 1%). При этом значительное влияние сохраняют «деды», поколение 70–80-летних «крепких хозяйственников». Они просто блокируют любые «рискованные» и просто «нетрадиционные» решения.