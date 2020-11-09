Сословно-клановая пробка

Региональная элита все больше напоминает номенклатуру брежневской эпохи. В ее рядах преобладают люди старшего и среднего возраста, молодежи и новых кадров – не более 10% (людей моложе 30 лет и вовсе 1%). При этом значительное влияние сохраняют «деды», поколение 70–80-летних «крепких хозяйственников». Они просто блокируют любые «рискованные» и просто «нетрадиционные» решения.