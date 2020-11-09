Громкие отставки с нулевой коммуникацией

Громкие отставки с нулевой коммуникациейОбъяснять населению нечего и незачем, считают в правительстве
В рамках новой порции отставок свои места в правительстве утратили сразу четыре министра. Крупное событие, ярко характеризующее, помимо прочего, стилистику управленческих решений.
Почему именно эти люди? Почему сейчас? Что не так было в их работе? Может быть, они были не оптимальны, неэффективны и их можно заменить на лучших. А когда это выяснялось? Какие именно ошибки ими были допущены? И неужели вот так, сразу у четверых? Было много слухов – один кому-то помешал, второй, наоборот, не помешал вовремя. И что, эти слухи и есть то, что людям стоит принимать в расчет?
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