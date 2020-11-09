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Громкие отставки с нулевой коммуникацией

Объяснять населению нечего и незачем, считают в правительстве
Алексей Фирсов
Евгений Разумный / Ведомости

В рамках новой порции отставок свои места в правительстве утратили сразу четыре министра. Крупное событие, ярко характеризующее, помимо прочего, стилистику управленческих решений.

Почему именно эти люди? Почему сейчас? Что не так было в их работе? Может быть, они были не оптимальны, неэффективны и их можно заменить на лучших. А когда это выяснялось? Какие именно ошибки ими были допущены? И неужели вот так, сразу у четверых? Было много слухов – один кому-то помешал, второй, наоборот, не помешал вовремя. И что, эти слухи и есть то, что людям стоит принимать в расчет?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных