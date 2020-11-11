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Предвыборные опросы ничего не предсказывают

Эмоциональный накал выборов в США перенесся на предвыборные опросы
Мария Макушева , гендиректор Центра социального проектирования «Платформа»
Eugene Hoshiko / АР

Данные опросов в преддверии президентских выборов в США стабильно показывали преимущество Джо Байдена перед Дональдом Трампом – в среднем по стране на 8–9 п. п. Но в момент выборов, пока продолжался подсчет голосов, кандидаты шли достаточно близко друг к другу, а во многих штатах победителем становился Трамп. Это снова запустило волну критики в адрес компаний, проводящих опросы, – полстеров.

Четыре года назад они уже подвергались критике – в период предвыборной гонки Трамп – Клинтон данные опросов прогнозировали победу последней. Результаты стали неприятным сюрпризом и породили волну скепсиса и обвинений в адрес специалистов по опросам. Было выдвинуто множество гипотез. Наиболее популярными стали два объяснения. Первое: все дело в «стеснительных сторонниках Трампа» – было выдвинуто предположение, что респонденты не хотели сообщать о своих симпатиях в пользу кандидата из-за того, что такой выбор выглядит для них социально неодобряемым. Второе: в выборки опросов не попали те группы населения, которые чаще отдавали голоса в пользу Трампа. Это предположение основано на том, что существует доля американцев, разочарованных в политике и элитах и отказывающихся принимать участие в опросах. Трамп сумел привлечь часть их голосов и привести этих людей на избирательные участки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных