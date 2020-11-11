Предвыборные опросы ничего не предсказывают

Четыре года назад они уже подвергались критике – в период предвыборной гонки Трамп – Клинтон данные опросов прогнозировали победу последней. Результаты стали неприятным сюрпризом и породили волну скепсиса и обвинений в адрес специалистов по опросам. Было выдвинуто множество гипотез. Наиболее популярными стали два объяснения. Первое: все дело в «стеснительных сторонниках Трампа» – было выдвинуто предположение, что респонденты не хотели сообщать о своих симпатиях в пользу кандидата из-за того, что такой выбор выглядит для них социально неодобряемым. Второе: в выборки опросов не попали те группы населения, которые чаще отдавали голоса в пользу Трампа. Это предположение основано на том, что существует доля американцев, разочарованных в политике и элитах и отказывающихся принимать участие в опросах. Трамп сумел привлечь часть их голосов и привести этих людей на избирательные участки.