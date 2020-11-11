Байден как новая надежда России

Как раньше у нас ждали победы Дональда Трампа на выборах президента США, так теперь ждут того, что американская система не выдержит раскола и вот-вот рухнет под тяжестью внутренних конфликтов. Никакие другие выборы в мире не переживаются так остро, становясь частью внутренней повестки, и это индикатор уязвимости национального самосознания, след травмы геополитического поражения.