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Байден как новая надежда России

Какие плюсы видят политологи в его победе на президентских выборах в США
Алексей Фирсов
Байден как новая надежда России /Carolyn Kaster / AP

Как раньше у нас ждали победы Дональда Трампа на выборах президента США, так теперь ждут того, что американская система не выдержит раскола и вот-вот рухнет под тяжестью внутренних конфликтов. Никакие другие выборы в мире не переживаются так остро, становясь частью внутренней повестки, и это индикатор уязвимости национального самосознания, след травмы геополитического поражения.

Но пока еще империя на ногах, нужно научиться жить с этой реальностью. Образ демократа Джо Байдена изначально был нагружен негативными чертами, но вместе с фактом его победы в экспертном сознании заработали компенсаторные механизмы, объясняющие, что и из этого сценария можно извлечь свои плюсы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных