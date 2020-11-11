Байден как новая надежда России

Байден как новая надежда РоссииКакие плюсы видят политологи в его победе на президентских выборах в США
Как раньше у нас ждали победы Дональда Трампа на выборах президента США, так теперь ждут того, что американская система не выдержит раскола и вот-вот рухнет под тяжестью внутренних конфликтов. Никакие другие выборы в мире не переживаются так остро, становясь частью внутренней повестки, и это индикатор уязвимости национального самосознания, след травмы геополитического поражения.
Но пока еще империя на ногах, нужно научиться жить с этой реальностью. Образ демократа Джо Байдена изначально был нагружен негативными чертами, но вместе с фактом его победы в экспертном сознании заработали компенсаторные механизмы, объясняющие, что и из этого сценария можно извлечь свои плюсы.
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