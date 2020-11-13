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Почему ученые бегут из регионов

Организация региональной науки все больше напоминает феодальную систему
Артем Оганов Дмитрий Штарев
Организация региональной науки все больше напоминает феодальную систему /Евгений Разумный / Ведомости

Региональная наука оказалась обескровленной – все сильные ученые перебираются в столицы, в регионах остались очень средние научные сотрудники и управленцы. А молодые таланты, покинувшие свой регион, далеко не всегда могут профессионально реализоваться в столицах из-за высокой конкуренции. Они нередко даже хотели бы вернуться в провинцию, где могли бы возглавить институты или кафедры, принести в региональные вузы и институты новые идеи и методы, но так происходит редко. А ведь и в США, и в Китае львиная доля науки сосредоточена как раз в регионах.

Мы устроили опрос на эту тему в соцсетях и ожидаемо получили набор банальностей про невзгоды. Но не только. Наши респонденты обращают, например, внимание на то, что правило, согласно которому средняя зарплата ученого должна быть как минимум не ниже двух средних зарплат по региону, приводит к обидной диспропорции в пользу Москвы. Еще они говорят, что деньги – даже те, которые приходят, – часто приходят в самом конце года и должны быть потрачены за считанные недели. И считают, что глупо вводить жесткий контроль над статьями расходов: если оказывается, что нужно больше, чем ожидалось, денег на оборудование и меньше на конференции, то перераспределить их очень трудно или невозможно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных