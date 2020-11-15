Социальный скепсис может погубить вакцинацию от коронавируса

В ближайшее время государству предстоит серьезное испытание – придется убедить людей пройти добровольную вакцинацию от COVID-19. Кампания по продвижению вакцины постепенно набирает обороты. Однако стартовые позиции ее организаторов не блестящи, уровень скепсиса высок, и банальные рекламные решения вряд ли будут эффективны. Произвести вакцину мало – надо преодолеть высокие психологические барьеры обывателей. И в отличие от политических кампаний последнего времени – конституционных поправок или выборов – административных рычагов здесь мало.