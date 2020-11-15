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Денежно-кредитная политика стагнации

Почему Банк России сдерживает темпы роста объемов денег в экономике?
Сергей Блинов , экономист
Максим Стулов / Ведомости

17 ноября глава Банка России представит в Госдуме главный финансово-экономический документ страны – «Основные направления денежно-кредитной политики» на ближайшие три года. Если депутаты привычно поддержат ЦБ, то вплоть до 2024 г. российская экономика не сможет расти быстрее чем на 1% в год.

60 лет назад экономист из Чикагского университета Милтон Фридман на примере Великой депрессии доказал, что динамика денежной массы (ДМ) определяет динамику валового внутреннего продукта (ВВП): растет ДМ – растет экономика, падает – кризис практически гарантирован. Открытие Фридмана оказалось справедливым лишь для стран с низкой инфляцией. А для тех государств, где инфляция высока (как, например, в США в 1970-е гг.), ДМ надо корректировать на уровень инфляции, т. е. учитывать в расчетах реальную денежную массу (РДМ). Понять это просто: если ваша зарплата растет на 20% в год, то инфляция в 5% вам не страшна; если же зарплата растет на 5% в год при инфляции в 20%, вам будет худо. То же и с макроэкономикой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных