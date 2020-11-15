Денежно-кредитная политика стагнации

60 лет назад экономист из Чикагского университета Милтон Фридман на примере Великой депрессии доказал, что динамика денежной массы (ДМ) определяет динамику валового внутреннего продукта (ВВП): растет ДМ – растет экономика, падает – кризис практически гарантирован. Открытие Фридмана оказалось справедливым лишь для стран с низкой инфляцией. А для тех государств, где инфляция высока (как, например, в США в 1970-е гг.), ДМ надо корректировать на уровень инфляции, т. е. учитывать в расчетах реальную денежную массу (РДМ). Понять это просто: если ваша зарплата растет на 20% в год, то инфляция в 5% вам не страшна; если же зарплата растет на 5% в год при инфляции в 20%, вам будет худо. То же и с макроэкономикой.