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Боевой европейский исламизм

На западе континента начинает формироваться параллельное государство
Михаил Романов , директор АНО «Лаборатория изучения общественного мнения»
Thibault Camus / AP

Последние новости из Европы напоминают сводки боевых действий. 25 сентября в центре Парижа мужчина с ножом напал на прохожих, двое ранены. 16 октября в пригороде Парижа обезглавлен школьный учитель. 29 октября в центре Ниццы вооруженный ножом мужчина напал на посетителей храма, погибли трое. 2 ноября в центре Вены террорист открыл огонь по прохожим, пять человек погибли, 22 получили ранения. Правительства европейских стран отвечают арестами, депортируют подозреваемых в связях с исламистами, усиливают контроль на границах, увеличивают число военных, задействованных в антитеррористических операциях.

Корень конфликта между европейским социумом и мигрантской средой, как правило, ищут в религии. Но насколько это оправданно?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных