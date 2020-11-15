Боевой европейский исламизм

Последние новости из Европы напоминают сводки боевых действий. 25 сентября в центре Парижа мужчина с ножом напал на прохожих, двое ранены. 16 октября в пригороде Парижа обезглавлен школьный учитель. 29 октября в центре Ниццы вооруженный ножом мужчина напал на посетителей храма, погибли трое. 2 ноября в центре Вены террорист открыл огонь по прохожим, пять человек погибли, 22 получили ранения. Правительства европейских стран отвечают арестами, депортируют подозреваемых в связях с исламистами, усиливают контроль на границах, увеличивают число военных, задействованных в антитеррористических операциях.