Что не так в «зеленом плане» Байдена

Сторонникам возобновляемых источников энергии (ВИЭ) удалось сформировать прочный стереотип, что строительство ветровых и солнечных станций не только необходимо, но и достаточно для эффективной борьбы с климатической катастрофой. В ту же категорию попадает и все, что должно получать энергию от них, – электромобили (при условии, что электричество в них зеленое), автомобили на водороде (при условии, что водород выработан за счет возобновляемой энергии) и т. д. При этом, отмахиваясь от фактов, графиков и таблиц, апологеты ВИЭ продолжают утверждать, что никакого отрицательного эффекта на ВВП неумеренное развитие новой энергетики не оказывает. И предъявляют при этом экономические расчеты, которые действительно ничего дурного в этом не усматривают. Например, IRENA (Международное агентство по возобновляемым источникам энергии) в своем докладе Global Renewables Outlook 2020 считает, что в случае радикального перехода на ВИЭ мировой ВВП вырастет к 2050 г. до $219 трлн с нынешних $83 трлн.