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Что не так в «зеленом плане» Байдена

Против концепции ВИЭ есть естественно-научные возражения
Игорь Алабужин , политолог
Энергосистема, построенная на ВИЭ, по эффективности безнадежно уступает той, которую мы сейчас называем «традиционной» /PIXABAY

Джозеф Байден отдельным твитом заверил, что вернет США в Парижское соглашение по климату. Вообще-то от этого, извините за каламбур, в прямом смысле слова ни жарко ни холодно. Присоединение (или выход) любой страны к заключенным за последние пару десятилетий климатическим соглашениям не оказало на парниковый эффект ни малейшего влияния. Тем не менее заявление Байдена – это знак. Его «зеленый план» предусматривает финансирование в размере $1,7 трлн, которые вместе с 1,2 трлн евро от ЕС складываются в беспрецедентную сумму.

Сторонникам возобновляемых источников энергии (ВИЭ) удалось сформировать прочный стереотип, что строительство ветровых и солнечных станций не только необходимо, но и достаточно для эффективной борьбы с климатической катастрофой. В ту же категорию попадает и все, что должно получать энергию от них, – электромобили (при условии, что электричество в них зеленое), автомобили на водороде (при условии, что водород выработан за счет возобновляемой энергии) и т. д. При этом, отмахиваясь от фактов, графиков и таблиц, апологеты ВИЭ продолжают утверждать, что никакого отрицательного эффекта на ВВП неумеренное развитие новой энергетики не оказывает. И предъявляют при этом экономические расчеты, которые действительно ничего дурного в этом не усматривают. Например, IRENA (Международное агентство по возобновляемым источникам энергии) в своем докладе Global Renewables Outlook 2020 считает, что в случае радикального перехода на ВИЭ мировой ВВП вырастет к 2050 г. до $219 трлн с нынешних $83 трлн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных