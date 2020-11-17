Какой будет американская политика в Азии

Одна из них – неудачи США в Ираке и Афганистане. Две войны обернулись для страны 19 годами боевых действий и обошлись в $6 трлн и десятки тысяч убитых и раненых. Соцопросы продемонстрировали нежелание рядовых американцев проводить военные операции в регионе. Войны на Ближнем Востоке привели США к крупнейшей геополитической катастрофе со времен Вьетнама. Американцы вынуждены были под ударами боевиков вывести свои основные силы из Ирака в 2011 г. На их место пришел шиитский Иран, противник США, утверждая свое могущество в этой стране с шиитским большинством и проецируя его дальше, в Сирию и Ливан. Сформировался «шиитский полумесяц» – область иранского влияния от Тегерана до Бейрута. Постепенное отступление США из Афганистана под натиском талибов ускорило их сближение с Ираном. Выяснилось, что США просто не обладают ресурсами, чтобы плотно контролировать Ближний Восток.