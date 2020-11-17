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Какой будет американская политика в Азии

Байден исправит ошибку Трампа по ядерной сделке с Ираном и полностью сфокусируется на Китае
Михаил Магид , востоковед
Глобальный проект КНР и территориальные конфликты Китая с соседями угрожают политическим интересам США и экономическим интересам американского бизнеса /Lintao Zhang / AP

Барак Обама в бытность президентом США вывел войска из Ирака и планировал усилить давление на КНР. Эта линия продолжалась при президенте Дональде Трампе, утвердившем в 2017–2018 гг. Стратегию национальной безопасности и Стратегию национальной обороны. Оба документа устанавливали основные цели для американских ведомств: Восточная Азия была названа приоритетным регионом для политики США, а для Ближнего Востока предлагалось выделять минимальные средства. Тот же курс будет продолжен и новой администрацией. Этому есть объективные причины.

Одна из них – неудачи США в Ираке и Афганистане. Две войны обернулись для страны 19 годами боевых действий и обошлись в $6 трлн и десятки тысяч убитых и раненых. Соцопросы продемонстрировали нежелание рядовых американцев проводить военные операции в регионе. Войны на Ближнем Востоке привели США к крупнейшей геополитической катастрофе со времен Вьетнама. Американцы вынуждены были под ударами боевиков вывести свои основные силы из Ирака в 2011 г. На их место пришел шиитский Иран, противник США, утверждая свое могущество в этой стране с шиитским большинством и проецируя его дальше, в Сирию и Ливан. Сформировался «шиитский полумесяц» – область иранского влияния от Тегерана до Бейрута. Постепенное отступление США из Афганистана под натиском талибов ускорило их сближение с Ираном. Выяснилось, что США просто не обладают ресурсами, чтобы плотно контролировать Ближний Восток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных