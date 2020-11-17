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Россия на мировой сцене остается без ролей и друзей

Дело не в ресурсах – просто не получается быть убедительной
Алексей Фирсов
Для России находиться в положении провинциальной дамы, перебирающей свои парики, – непривычно /PIXABAY

Победа на президентских выборах в Молдавии западно-ориентированной Майи Санду еще в большей степени формирует особое ощущение места России в современном мире. Это чувство одиночества, непонятости, усталости путника, растерявшего по дороге своих товарищей.

Жизнь без друзей – особый опыт. Но не уникальный – в мире хватает стран, которые успешно существуют вне альянсов и тесных партнерств. Они используют все преимущества своего нейтралитета, лавируя между центрами в спокойном и ровном стиле. Однако Россия сама привыкала быть центром, к которому стремятся или от которого убегают. И чем кокетливее Россия уверяла, что хочет наконец пожить для комфорта, а не для славы и приключений, тем острее чувствовалась тревога увядания, желание напомнить о себе еще одним успехом, блеском, сорванной овацией. В качестве компенсации остается роль в провинциальном театре, среди старой труппы, а мизансцена становится все беднее, актеров списывают одного за другим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных