Россия на мировой сцене остается без ролей и друзей

Жизнь без друзей – особый опыт. Но не уникальный – в мире хватает стран, которые успешно существуют вне альянсов и тесных партнерств. Они используют все преимущества своего нейтралитета, лавируя между центрами в спокойном и ровном стиле. Однако Россия сама привыкала быть центром, к которому стремятся или от которого убегают. И чем кокетливее Россия уверяла, что хочет наконец пожить для комфорта, а не для славы и приключений, тем острее чувствовалась тревога увядания, желание напомнить о себе еще одним успехом, блеском, сорванной овацией. В качестве компенсации остается роль в провинциальном театре, среди старой труппы, а мизансцена становится все беднее, актеров списывают одного за другим.