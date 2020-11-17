За что борется президент Эрдоган

За что борется президент ЭрдоганИдея консолидированной и способной к независимым шагам родины находит живой отклик у турок
Почти все 18 лет своего правления Реджеп Тайип Эрдоган и его Партия справедливости и развития (ПСР) говорят о столетнем юбилее Турецкой Республики, предстоящем в 2023 г. Под эту дату подверстываются международные стратегические планы Анкары и сроки завершения внутренних экономических и инфраструктурных мегапроектов. Но недавно президент раздвинул горизонты стратегического планирования, перенеся ориентир на 2071 г., к тысячелетию битвы при Манцикерте, в которой сельджуки нанесли сокрушительное поражение византийской армии. В период Эрдогана это событие, открывшее туркам путь в Европу, стало ежегодно отмечаться на государственном уровне. В подобной привязке будущего развития Турции к давно минувшей истории можно усмотреть восточную склонность к эпическим сюжетам, а можно и отражение национального сознания турок.
Турецкий лидер нередко подвергается критике из-за завышенных международных амбиций. Но это не мешает ему одерживать неоспоримые победы на всех президентских выборах, и шансы на его переизбрание в 2023 г. по-прежнему велики. Президент продвигает идею сильной Турции, консолидированной и способной к независимым шагам на мировой арене. Это находит живой отклик у турок, во многом сохранивших имперский тип мышления, несмотря на столетие республики. Значительной части общества импонирует и эрдогановский ренессанс религиозности, которая многие десятилетия подавлялась властями. Теперь маятник качнулся в другую сторону.