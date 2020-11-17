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За что борется президент Эрдоган

Идея консолидированной и способной к независимым шагам родины находит живой отклик у турок
Ирина Свистунова , старший научный сотрудник ИМЭМО РАН
Murad Sezer / Reuters

Почти все 18 лет своего правления Реджеп Тайип Эрдоган и его Партия справедливости и развития (ПСР) говорят о столетнем юбилее Турецкой Республики, предстоящем в 2023 г. Под эту дату подверстываются международные стратегические планы Анкары и сроки завершения внутренних экономических и инфраструктурных мегапроектов. Но недавно президент раздвинул горизонты стратегического планирования, перенеся ориентир на 2071 г., к тысячелетию битвы при Манцикерте, в которой сельджуки нанесли сокрушительное поражение византийской армии. В период Эрдогана это событие, открывшее туркам путь в Европу, стало ежегодно отмечаться на государственном уровне. В подобной привязке будущего развития Турции к давно минувшей истории можно усмотреть восточную склонность к эпическим сюжетам, а можно и отражение национального сознания турок.

Турецкий лидер нередко подвергается критике из-за завышенных международных амбиций. Но это не мешает ему одерживать неоспоримые победы на всех президентских выборах, и шансы на его переизбрание в 2023 г. по-прежнему велики. Президент продвигает идею сильной Турции, консолидированной и способной к независимым шагам на мировой арене. Это находит живой отклик у турок, во многом сохранивших имперский тип мышления, несмотря на столетие республики. Значительной части общества импонирует и эрдогановский ренессанс религиозности, которая многие десятилетия подавлялась властями. Теперь маятник качнулся в другую сторону.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных