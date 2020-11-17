За что борется президент Эрдоган

Почти все 18 лет своего правления Реджеп Тайип Эрдоган и его Партия справедливости и развития (ПСР) говорят о столетнем юбилее Турецкой Республики, предстоящем в 2023 г. Под эту дату подверстываются международные стратегические планы Анкары и сроки завершения внутренних экономических и инфраструктурных мегапроектов. Но недавно президент раздвинул горизонты стратегического планирования, перенеся ориентир на 2071 г., к тысячелетию битвы при Манцикерте, в которой сельджуки нанесли сокрушительное поражение византийской армии. В период Эрдогана это событие, открывшее туркам путь в Европу, стало ежегодно отмечаться на государственном уровне. В подобной привязке будущего развития Турции к давно минувшей истории можно усмотреть восточную склонность к эпическим сюжетам, а можно и отражение национального сознания турок.