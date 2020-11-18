ЦБ должен пойти навстречу Минфину ради финансирования экономического роста

В 2020 г. и в ближайшие три года бюджет будет дефицитным. Это нормально, особенно для кризисных условий. Но объем дефицита будет сокращаться – с 4,4% ВВП в 2020 г. до 1% ВВП в 2023 г. Уменьшение дефицита в условиях экономической стагнации, ограничивающей рост доходов, означает сокращение финансирования и сужение возможностей для развития. Ведь даже на микроуровне, для того чтобы произвести продукцию и получить прибыль, сначала необходимо купить сырье, нанять рабочих, арендовать помещение и т. д., т. е. изначально потратить деньги, создать дефицит. И лишь после реализации продукции он будет покрыт доходом, обеспечивая рост. В этом смысле текущий дефицит – это, по сути, вложения в будущий экономический рост.