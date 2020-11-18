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ЦБ должен пойти навстречу Минфину ради финансирования экономического роста

Во многих странах именно центробанки являются основными покупателями гособлигаций
Михаил Ершов , Институт энергетики и финансов, Финансовый университет при правительстве РФ
Министр финансов Антон Силуанов и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина /Евгений Разумный / Ведомости

В Госдуме обсуждается проект бюджета на 2021–2023 гг. Бюджет трудный – высока неопределенность и риски, вероятна стагнация и новые волны коронавируса. И хотя тотального локдауна, возможно, удастся избежать, ограничение экономической активности, очевидно, затормозит экономический рост и повлияет на параметры бюджета. А они и так неважные.

В 2020 г. и в ближайшие три года бюджет будет дефицитным. Это нормально, особенно для кризисных условий. Но объем дефицита будет сокращаться – с 4,4% ВВП в 2020 г. до 1% ВВП в 2023 г. Уменьшение дефицита в условиях экономической стагнации, ограничивающей рост доходов, означает сокращение финансирования и сужение возможностей для развития. Ведь даже на микроуровне, для того чтобы произвести продукцию и получить прибыль, сначала необходимо купить сырье, нанять рабочих, арендовать помещение и т. д., т. е. изначально потратить деньги, создать дефицит. И лишь после реализации продукции он будет покрыт доходом, обеспечивая рост. В этом смысле текущий дефицит – это, по сути, вложения в будущий экономический рост.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных