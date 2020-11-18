Главное поражение Трампа

В 2016 г. Трамп победил голосами той Америки, которая проиграла от глобализации транснациональных корпораций. Лозунг «Америка превыше всего» означал переход к экономическому национализму. Администрация Трампа похоронила проекты общего рынка, такие как Транстихоокеанское партнерство, обложила санкциями Китай, проводила агрессивную протекционистскую политику по отношению к Европе и Японии, душила торговый дефицит. Все это должно было привести к реиндустриализации США, возврату промышленных предприятий из Азии и появлению новейших рабочих мест. Проблема в том, что эта программа вызывала ярость второй Америки, которая от глобализации выигрывала. Экономическая альтернатива Трампа требовала политической победы над могущественной коалицией финансового капитала, СМИ, высшей бюрократии и технологических гигантов. И «агент Дональд» обещал осушить это «вашингтонское болото».