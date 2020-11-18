Главное поражение Трампа

Главное поражение ТрампаПравая альтернатива неолиберальному глобализму провалилась
Дональд Трамп по-прежнему отказывается признать свое поражение на президентских выборах в США. Он оспаривает итоги голосования в судах, а на прошедших выходных его штаб организовал уличную мобилизацию сторонников. И хотя во внутриполитической борьбе у него еще сохраняются козыри, свой главный бой он уже проиграл. Обещанная им четыре года назад альтернатива зашедшей в тупик неолиберальной глобализации и всемогущему deep state, «глубинному государству», провалилась.
В 2016 г. Трамп победил голосами той Америки, которая проиграла от глобализации транснациональных корпораций. Лозунг «Америка превыше всего» означал переход к экономическому национализму. Администрация Трампа похоронила проекты общего рынка, такие как Транстихоокеанское партнерство, обложила санкциями Китай, проводила агрессивную протекционистскую политику по отношению к Европе и Японии, душила торговый дефицит. Все это должно было привести к реиндустриализации США, возврату промышленных предприятий из Азии и появлению новейших рабочих мест. Проблема в том, что эта программа вызывала ярость второй Америки, которая от глобализации выигрывала. Экономическая альтернатива Трампа требовала политической победы над могущественной коалицией финансового капитала, СМИ, высшей бюрократии и технологических гигантов. И «агент Дональд» обещал осушить это «вашингтонское болото».