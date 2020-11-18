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Главное поражение Трампа

Правая альтернатива неолиберальному глобализму провалилась
Алексей Сахнин
Tom Brenner / Reuters

Дональд Трамп по-прежнему отказывается признать свое поражение на президентских выборах в США. Он оспаривает итоги голосования в судах, а на прошедших выходных его штаб организовал уличную мобилизацию сторонников. И хотя во внутриполитической борьбе у него еще сохраняются козыри, свой главный бой он уже проиграл. Обещанная им четыре года назад альтернатива зашедшей в тупик неолиберальной глобализации и всемогущему deep state, «глубинному государству», провалилась.

В 2016 г. Трамп победил голосами той Америки, которая проиграла от глобализации транснациональных корпораций. Лозунг «Америка превыше всего» означал переход к экономическому национализму. Администрация Трампа похоронила проекты общего рынка, такие как Транстихоокеанское партнерство, обложила санкциями Китай, проводила агрессивную протекционистскую политику по отношению к Европе и Японии, душила торговый дефицит. Все это должно было привести к реиндустриализации США, возврату промышленных предприятий из Азии и появлению новейших рабочих мест. Проблема в том, что эта программа вызывала ярость второй Америки, которая от глобализации выигрывала. Экономическая альтернатива Трампа требовала политической победы над могущественной коалицией финансового капитала, СМИ, высшей бюрократии и технологических гигантов. И «агент Дональд» обещал осушить это «вашингтонское болото».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных