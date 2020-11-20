Успехи и провалы мегарегулирования

Семь лет назад, в ноябре 2013 г., с отзывом лицензии у Мастер-банка начался большой путь ЦБ как мегарегулятора, призванного расчистить рынок и установить единые правила игры для различных финансовых рынков. Пруденциальная регуляторика ЦБ сейчас в целом обеспечивает устойчивость финансового сектора к шокам, стабильность банковской системы укрепляется, растут защищенность и доверие потребителей финансовых услуг. Однако, преуспев в технических аспектах регулирования, Банк России не избежал серьезных системных проблем. Суть их – в монополизации рынка небольшим количеством крупных банков, преимущественно государственных. Они захватили наиболее привлекательные сегменты услуг, вытеснив из них средние и небольшие банки, которые с трудом поддерживают деятельность, и даже постепенно вытесняя дочерние структуры иностранных банков. Другая проблема регулирования – отсутствие представления о том, что делать с санированными (за огромные деньги) банками: спроса на них в условиях укрепляющейся монополии нет.