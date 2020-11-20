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Успехи и провалы мегарегулирования

Достижения ЦБ налицо, системные проблемы на рынке – тоже
Павел Самиев
Андрей Гордеев / Ведомости

Семь лет назад, в ноябре 2013 г., с отзывом лицензии у Мастер-банка начался большой путь ЦБ как мегарегулятора, призванного расчистить рынок и установить единые правила игры для различных финансовых рынков. Пруденциальная регуляторика ЦБ сейчас в целом обеспечивает устойчивость финансового сектора к шокам, стабильность банковской системы укрепляется, растут защищенность и доверие потребителей финансовых услуг. Однако, преуспев в технических аспектах регулирования, Банк России не избежал серьезных системных проблем. Суть их – в монополизации рынка небольшим количеством крупных банков, преимущественно государственных. Они захватили наиболее привлекательные сегменты услуг, вытеснив из них средние и небольшие банки, которые с трудом поддерживают деятельность, и даже постепенно вытесняя дочерние структуры иностранных банков. Другая проблема регулирования – отсутствие представления о том, что делать с санированными (за огромные деньги) банками: спроса на них в условиях укрепляющейся монополии нет.

Надзор

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных