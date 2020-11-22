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Ритейлерам не удалось заработать на «большой распродаже»

Потребительские расходы могут надолго остаться подавленными
Андрей Стась
Столь длительный штормовой период не может не поменять поведенческие паттерны розничных клиентов /Евгений Разумный / Ведомости

Прошедшая в день холостяка, 11 ноября, «большая распродажа» в рознице показала противоречивые результаты. Количество совершенных жителями России покупок снизилось по сравнению с прошлым годом всего на 3% – падение продаж в розничных точках было почти полностью компенсировано приростом онлайн-продаж (ТАСС, ссылаясь на данные «Платформы ОФД», сообщил о росте онлайн-продаж на 78%). Оценки «Сбериндекса» куда скромнее: потребительские расходы за неделю 9–15 ноября были на 7,7% ниже прошлогодних, а в сам день распродажи россияне потратили на 45% меньше, чем в 2019 г. Таким образом, заработать на главном торговом дне года многим ритейлерам, скорее всего, не удалось.

Основным источником негативных тенденций остается непродовольственная розница – продажи в этом сегменте до сих пор очень далеки от доковидных показателей. Вышедший на днях обзор «Непродовольственная розница: провальный год», подготовленный Национальным рейтинговым агентством, дает такой прогноз итогов года: в реальном выражении непродовольственный розничный рынок сократится в этом году на 6,3%. Да, снижение будет меньше, чем в 2009 г. (-8,2%) и в 2015 г. (-11,1%), при более высоком тогда уровне инфляции. Но важно, что объем этого рынка откатывается. Внутри непродовольственного сектора есть, конечно, свои неудачники и победители. Больше всего пострадали продавцы одежды, обуви и ювелирных изделий, в сегменте бытовой техники и электроники падение незначительное, а фармрозница даже естественным образом приросла в этот сложный год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных