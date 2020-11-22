Рост экономики США может стать рекордным

Между тем теория гласит, а практика и экономическая история подтверждают, что экономический рост в США зависит не столько от личности или партийной принадлежности президента, сколько от действий Федеральной резервной системы (ФРС). Пара тихих слов руководителя ФРС весит больше, чем тонна громких президентских деклараций. И президент, который этого не знает или не понимает, может очень дорого поплатиться. Как поплатился в свое время Герберт Гувер – замечательный человек, выдающийся промышленник и филантроп (лично ему Россия обязана спасением, по оценкам, 9 млн жизней голодающих Поволжья).