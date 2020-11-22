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Рост экономики США может стать рекордным

Это не зависит от того, кто займет Белый дом
Сергей Блинов , экономист
Коронавирусные и выборные страсти не дают нам пока возможности в полной мере ощутить поистине тектонический характер перемен, происходящих в денежно-кредитной политике ФРС /Reuters

Прогноз экономики США важен всегда и для всех – когда Америка чихает, другие и с пневмонией могут слечь. Прошедшие выборы только повысили интерес к этой теме: аналитики (включая таких маститых, как Нуриэль Рубини) уже высчитывают, как рос ВВП США при президентах-республиканцах, а как при президентах-демократах. И пытаются понять, что будет с экономикой, когда (и если) в январе республиканскую администрацию Дональда Трампа сменит демократическая администрация Джо Байдена.

Между тем теория гласит, а практика и экономическая история подтверждают, что экономический рост в США зависит не столько от личности или партийной принадлежности президента, сколько от действий Федеральной резервной системы (ФРС). Пара тихих слов руководителя ФРС весит больше, чем тонна громких президентских деклараций. И президент, который этого не знает или не понимает, может очень дорого поплатиться. Как поплатился в свое время Герберт Гувер – замечательный человек, выдающийся промышленник и филантроп (лично ему Россия обязана спасением, по оценкам, 9 млн жизней голодающих Поволжья).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных