Противоречивые институты развития

Странные для русского экономического слуха компании под названием «институты развития» стали появляться в России около 15 лет назад. Тогда в президентском послании прозвучали слова «технологические инновации» и возникли первые компании, задачами которых было провозглашено «преодоление провалов рынка» и создание специальных инструментов развития новых и перспективных индустрий. И хотя некоторые структуры, впоследствии отнесенные к институтам развития, были созданы ранее, именно в тот период сложилось понимание, что существующих инструментов и институтов государства недостаточно для ускоренного технологического развития.