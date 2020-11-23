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Противоречивые институты развития

Почему ИИР требуется реформа
Евгений Кузнецов
10 лет назад почти полностью отсутствовала популяризация инновационной и технологической деятельности. Этим занялись РВК, «Роснано» (впоследствии создавшее фонд инфраструктурных и образовательных программ) и «Сколково» /Максим Стулов / Ведомости

Анонсированная премьер-министром Михаилом Мишустиным реформа российских институтов развития дает повод подвести определенную черту под их деятельностью и еще раз обозначить остающиеся проблемы

Странные для русского экономического слуха компании под названием «институты развития» стали появляться в России около 15 лет назад. Тогда в президентском послании прозвучали слова «технологические инновации» и возникли первые компании, задачами которых было провозглашено «преодоление провалов рынка» и создание специальных инструментов развития новых и перспективных индустрий. И хотя некоторые структуры, впоследствии отнесенные к институтам развития, были созданы ранее, именно в тот период сложилось понимание, что существующих инструментов и институтов государства недостаточно для ускоренного технологического развития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных