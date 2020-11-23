Мэры на грани нервного срыва

Мэры на грани нервного срываОткуда берется негативный кадровый отбор в муниципальном управлении
Будущее муниципального руководителя труднопредсказуемо, вероятность уголовных претензий высока, признательность общества сомнительна. Казалось бы, от мэра ждут лидерства, социальных свершений. Но активность создает постоянный риск выхода за границы бюрократических правил. Уголовные дела против глав городов стали повседневностью российской жизни.
Повод для недавнего ареста мэра Томска Ивана Кляйна (а до него под следствием оказались еще два томских градоначальника) выглядит крайне туманным. Кляйн не позволил неким девелоперам приблизить жилую застройку к предприятию, отодвинув от него запретительную красную линию. Но этот арест не единственный показательный случай – уже есть целая галерея подобных ситуаций. По данным прошлогоднего исследования Комитета гражданских инициатив (КГИ), 15% бывших или действующих градоначальников сталкивались с претензиями правоохранительных органов. Удручающий показатель говорит о том, что проблема не только в серьезном системном сбое. Невозможно ведь представить, что тем же Томском могут управлять одни коррупционеры.