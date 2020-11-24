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Трансформация бизнеса с отягчающими последствиями

Интенсивность перемен внутри компаний резко возросла
Андрей Стась
Андрей Гордеев / Ведомости

Все смешалось в этом году. На трансформационные метаморфозы, запущенные ранее (такие, как цифровизация, например), наложилась необходимость еще больших, драматических изменений. А это новые риски.

По данным Bain & Company, первая проблема – это нехватка спонсоров изменений. Руководителей, способных проводить трансформацию, мало, их дефицит компании ощущали и в предыдущие годы, а руководство ценило их особенно сильно. Умение быстро принимать решения, разрушать барьеры для инноваций, защищать изменения, идя на конфликты, – навык, который сейчас особенно востребован. От того, насколько CEO бизнеса смогут сформировать команды таких лидеров изменений, зависят выживание и долгосрочный успех.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных