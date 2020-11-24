Трансформация бизнеса с отягчающими последствиями

По данным Bain & Company, первая проблема – это нехватка спонсоров изменений. Руководителей, способных проводить трансформацию, мало, их дефицит компании ощущали и в предыдущие годы, а руководство ценило их особенно сильно. Умение быстро принимать решения, разрушать барьеры для инноваций, защищать изменения, идя на конфликты, – навык, который сейчас особенно востребован. От того, насколько CEO бизнеса смогут сформировать команды таких лидеров изменений, зависят выживание и долгосрочный успех.