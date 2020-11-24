Реформе институтов развития нужна задача

В этом смысле институтам инновационного развития (Фонд содействия, «Сколково», РВК, «Роснано» и т. д.) не повезло. Ни нацпроекта, ни национальной цели, имеющих в своей формулировке слово «инновации», в главном списке страны нет. Была попытка инновационного лобби зацепиться за майский 2018 г. указ президента, в котором требовалось поднять к 2024 г. число организаций, осуществляющих технологические инновации, кратно – примерно с 9%, согласно актуальной статистике, до половины от их общего числа – и попробовать соорудить под выполнение этого требования если не национальный, то хотя бы федеральный проект. Но это требование было затушевано и дальнейшего хода не получило. Может, кстати, и к лучшему. Показатель в 50% инновационно активных предприятий демонстрируют такие экономики, как, например, шведская и финская (Финляндия, к слову, часто попадает в первые строчки страновых инновационных рейтингов), и даже горячие инновационные головы при зрелом размышлении приходили к очевидному выводу, что за пять лет такие цели труднодостижимы.