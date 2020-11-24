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Реформе институтов развития нужна задача

Для каких целей правительство предприняло административные M&A
Дан Медовников , директор Института менеджмента инноваций ВШБ НИУ ВШЭ
Выпадение инноваций из нынешних высших приоритетов развития страны связано с предыдущим романтическим циклом экономических воззрений /Евгений Разумный / Ведомости

Объявленная 23 ноября премьер-министром Михаилом Мишустиным реформа институтов развития, призванная сократить их количество путем переподчинения, слияния и ликвидации, внешне выглядит вполне рационально. Цветущая сложность и внутривидовая конкуренция хороши во времена полных закромов родины и мира на ее границах, а перед лицом кризиса система должна становиться проще и жестче. Есть 13 национальных проектов и пять целей национального развития, если у вас цели и проекты другие – пожалуйста, занимайтесь ими, но только не за счет государства.

В этом смысле институтам инновационного развития (Фонд содействия, «Сколково», РВК, «Роснано» и т. д.) не повезло. Ни нацпроекта, ни национальной цели, имеющих в своей формулировке слово «инновации», в главном списке страны нет. Была попытка инновационного лобби зацепиться за майский 2018 г. указ президента, в котором требовалось поднять к 2024 г. число организаций, осуществляющих технологические инновации, кратно – примерно с 9%, согласно актуальной статистике, до половины от их общего числа – и попробовать соорудить под выполнение этого требования если не национальный, то хотя бы федеральный проект. Но это требование было затушевано и дальнейшего хода не получило. Может, кстати, и к лучшему. Показатель в 50% инновационно активных предприятий демонстрируют такие экономики, как, например, шведская и финская (Финляндия, к слову, часто попадает в первые строчки страновых инновационных рейтингов), и даже горячие инновационные головы при зрелом размышлении приходили к очевидному выводу, что за пять лет такие цели труднодостижимы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных