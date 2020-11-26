Три угрозы цифрового рабства

В одном из эпизодов популярного сериала «Черное зеркало» люди изо всех сил пытаются повысить свой «социальный рейтинг», основанный на оценках других людей – тех, с кем они взаимодействуют в деловой и личной сфере, у кого покупают что-то или кому что-то продают, да просто случайно встречают на улице. Высокий рейтинг – это комфортная жизнь, качественный сервис и свобода выбора. Низкий – билет в ущемленную в правах когорту.