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Три угрозы цифрового рабства

Мир стремительно движется к кабальной зависимости от финансовых сервисов
Павел Самиев
Максим Стулов / Ведомости

В одном из эпизодов популярного сериала «Черное зеркало» люди изо всех сил пытаются повысить свой «социальный рейтинг», основанный на оценках других людей – тех, с кем они взаимодействуют в деловой и личной сфере, у кого покупают что-то или кому что-то продают, да просто случайно встречают на улице. Высокий рейтинг – это комфортная жизнь, качественный сервис и свобода выбора. Низкий – билет в ущемленную в правах когорту.

Картина пугающая. Тем более если учесть, что в Китае это уже отчасти так. Но ведь не только Китай – весь мир быстро движется к этой же модели. Отличия – только в акценте на предоставление финансовых и государственных услуг и выставление оценок (или рейтингов) провайдерами этих услуг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных