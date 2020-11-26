Три угрозы цифрового рабства

Три угрозы цифрового рабстваМир стремительно движется к кабальной зависимости от финансовых сервисов
В одном из эпизодов популярного сериала «Черное зеркало» люди изо всех сил пытаются повысить свой «социальный рейтинг», основанный на оценках других людей – тех, с кем они взаимодействуют в деловой и личной сфере, у кого покупают что-то или кому что-то продают, да просто случайно встречают на улице. Высокий рейтинг – это комфортная жизнь, качественный сервис и свобода выбора. Низкий – билет в ущемленную в правах когорту.
Картина пугающая. Тем более если учесть, что в Китае это уже отчасти так. Но ведь не только Китай – весь мир быстро движется к этой же модели. Отличия – только в акценте на предоставление финансовых и государственных услуг и выставление оценок (или рейтингов) провайдерами этих услуг.
Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области