Девелоперы вышли из-под общественного контроля

В качестве примеров эксперты приводят стартовавшее строительство трассы от Долгопрудного до Мытищ в Московской области, уничтожающей цельность Хлебниковского лесопарка, высотную застройку Екатеринбурга, которая обесценивает уникальную среду района Уралмаш (образец советского конструктивизма), и уничтожение природно-исторического ландшафта древнего Звенигорода. Примеры могут показаться фрагментарными, однако практически в каждом регионе, за исключением разве что районов Севера, раскрывается эта тенденция. «Вся система охраны памятников, которая создавалась последние десятилетия, оказалась разрушенной и перешла под полный контроль стройкомплекса», – заявляет один из руководителей Всероссийского общества охраны памятников истории – Евгений Соседов.