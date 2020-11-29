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Девелоперы вышли из-под общественного контроля

Их деятельность часто разрушает сложившиеся экосистемы
Алексей Фирсов
Андрей Гордеев / Ведомости

В период пандемии контроль общества за деятельностью девелоперов совсем ослаб, хотя и до этого они практически самостоятельно определяли политику городской застройки, – с тревогой говорили на прошедшем Общероссийском гражданском форуме. Загнанные в ситуацию массовых ограничений люди не могут противостоять проектам, которые разрушают экосистемы городов и принимают характер эстетической катастрофы.

В качестве примеров эксперты приводят стартовавшее строительство трассы от Долгопрудного до Мытищ в Московской области, уничтожающей цельность Хлебниковского лесопарка, высотную застройку Екатеринбурга, которая обесценивает уникальную среду района Уралмаш (образец советского конструктивизма), и уничтожение природно-исторического ландшафта древнего Звенигорода. Примеры могут показаться фрагментарными, однако практически в каждом регионе, за исключением разве что районов Севера, раскрывается эта тенденция. «Вся система охраны памятников, которая создавалась последние десятилетия, оказалась разрушенной и перешла под полный контроль стройкомплекса», – заявляет один из руководителей Всероссийского общества охраны памятников истории – Евгений Соседов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных