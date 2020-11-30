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Долговая нагрузка «Газпрома» по итогам 2020 г. окажется некомфортной

Это не станет поводом для снижения дивидендов, уверены аналитики
Анна Подлинова

Долг «Газпрома» по итогам 2020 г. будет примерно втрое выше EBITDA. Замначальника финансово-экономического департамента газовой монополии Алексей Фиников в ходе телеконференции 30 ноября назвал этот уровень «некомфортным, но контролируемым». На «комфортный» показатель – когда отношение долга к EBITDA колеблется в диапазоне 1–2 – компания намерена выйти к концу 2021 г., уточнил он. По словам Финикова, «Газпром» работает над снижением долговой нагрузки, в частности, за счет новых финансовых инструментов, гибридных облигаций, а также ограничения объема новых заимствований.

Пока же коэффициент чистый долг/EBITDA за III квартал 2020 г. вырос у «Газпрома» с 2,3 до 2,9. А величина чистого долга компании на конец сентября 2020 г. увеличилась на 41% по сравнению с показателем на начало года – до 4,46 трлн руб. Рост чистого долга связан с увеличением долгосрочных кредитов и займов в рублевом эквиваленте в связи с ростом курса доллара, пояснила компания. В то же время чистый убыток «Газпрома» в III квартале 2020 г. составил 251,3 млрд руб. против чистой прибыли в 211,8 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Чистый убыток за январь – сентябрь достиг 218,38 млрд руб., за тот же период 2019 г. компания заработала 1,05 трлн руб. прибыли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных