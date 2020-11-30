Долговая нагрузка «Газпрома» по итогам 2020 г. окажется некомфортной

Долговая нагрузка «Газпрома» по итогам 2020 г. окажется некомфортнойЭто не станет поводом для снижения дивидендов, уверены аналитики
Долг «Газпрома» по итогам 2020 г. будет примерно втрое выше EBITDA. Замначальника финансово-экономического департамента газовой монополии Алексей Фиников в ходе телеконференции 30 ноября назвал этот уровень «некомфортным, но контролируемым». На «комфортный» показатель – когда отношение долга к EBITDA колеблется в диапазоне 1–2 – компания намерена выйти к концу 2021 г., уточнил он. По словам Финикова, «Газпром» работает над снижением долговой нагрузки, в частности, за счет новых финансовых инструментов, гибридных облигаций, а также ограничения объема новых заимствований.
Пока же коэффициент чистый долг/EBITDA за III квартал 2020 г. вырос у «Газпрома» с 2,3 до 2,9. А величина чистого долга компании на конец сентября 2020 г. увеличилась на 41% по сравнению с показателем на начало года – до 4,46 трлн руб. Рост чистого долга связан с увеличением долгосрочных кредитов и займов в рублевом эквиваленте в связи с ростом курса доллара, пояснила компания. В то же время чистый убыток «Газпрома» в III квартале 2020 г. составил 251,3 млрд руб. против чистой прибыли в 211,8 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Чистый убыток за январь – сентябрь достиг 218,38 млрд руб., за тот же период 2019 г. компания заработала 1,05 трлн руб. прибыли.