Долговая нагрузка «Газпрома» по итогам 2020 г. окажется некомфортной

Пока же коэффициент чистый долг/EBITDA за III квартал 2020 г. вырос у «Газпрома» с 2,3 до 2,9. А величина чистого долга компании на конец сентября 2020 г. увеличилась на 41% по сравнению с показателем на начало года – до 4,46 трлн руб. Рост чистого долга связан с увеличением долгосрочных кредитов и займов в рублевом эквиваленте в связи с ростом курса доллара, пояснила компания. В то же время чистый убыток «Газпрома» в III квартале 2020 г. составил 251,3 млрд руб. против чистой прибыли в 211,8 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Чистый убыток за январь – сентябрь достиг 218,38 млрд руб., за тот же период 2019 г. компания заработала 1,05 трлн руб. прибыли.