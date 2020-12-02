Спорт нормальных достижений

24 ноября премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новую государственную стратегию развития спорта до 2030 г., требующую «поэтапного сокращения финансирования профессионального спорта из бюджетной системы, бюджетов компаний с государственным участием». И уже в 2020 г., по словам министра спорта Олега Матыцина, траты бюджета на спортивные программы сократились на 9%. Логично, что подключение других субъектов должно влиять на цели и приоритеты развития спорта. Однако целеполагание в области спорта осталось прежним. На государственном уровне спорт понимается исключительно как победы на международной арене (в 2025–2030 гг. «обеспечить вхождение спортивных сборных команд Российской Федерации в тройку призеров в неофициальном общекомандном зачете <...> включая Олимпийские игры») и как массовые занятия физической активностью безотносительно ее целей (KPI к 2030 г. – 70% занимающихся). А то, чего хотят сами люди, по-прежнему никого не интересует.