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Спорт нормальных достижений

В России набирает силу новый общественный институт – социальный спорт
Дмитрий Лисицин , руководитель направления центра социального проектирования «Платформа»
В России социальная функция спорта пока реализуется стихийно /Евгений Разумный / Ведомости

Общественный запрос на спорт не совпадает с государственным. Основные ресурсы государства традиционно сосредоточены в области подготовки профессионалов, ведь чемпионы всегда предмет национальной гордости. Но в последнее время в обществе сильно вырос запрос на спорт, дружелюбный к обычному человеку, открылись лакуны во взрослой физкультуре, которые не интересны ни бизнесу, ни власти. В ответ на этот запрос в России независимо от государства формируется новый феномен – сфера социального спорта.

24 ноября премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новую государственную стратегию развития спорта до 2030 г., требующую «поэтапного сокращения финансирования профессионального спорта из бюджетной системы, бюджетов компаний с государственным участием». И уже в 2020 г., по словам министра спорта Олега Матыцина, траты бюджета на спортивные программы сократились на 9%. Логично, что подключение других субъектов должно влиять на цели и приоритеты развития спорта. Однако целеполагание в области спорта осталось прежним. На государственном уровне спорт понимается исключительно как победы на международной арене (в 2025–2030 гг. «обеспечить вхождение спортивных сборных команд Российской Федерации в тройку призеров в неофициальном общекомандном зачете <...> включая Олимпийские игры») и как массовые занятия физической активностью безотносительно ее целей (KPI к 2030 г. – 70% занимающихся). А то, чего хотят сами люди, по-прежнему никого не интересует.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных