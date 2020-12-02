Росстат собирается использовать данные с кассовых аппаратов при расчете инфляции

В последнее время все чаще слышно о планах Росстата перейти к использованию данных контрольно-кассовой техники (ККТ) при построении индексов потребительских цен (ИПЦ). В связи с этим возникает вопрос, как это повлияет на получаемые оценки темпов инфляции: станут ли они другими? Изменится ли их точность, будут ли они публиковаться более оперативно? И вообще, какая польза может быть от этих новаций и какие с ними могут быть связаны риски?