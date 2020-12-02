Росстат собирается использовать данные с кассовых аппаратов при расчете инфляции

Росстат собирается использовать данные с кассовых аппаратов при расчете инфляцииКакая польза от этой новации и какие тут могут быть риски
В последнее время все чаще слышно о планах Росстата перейти к использованию данных контрольно-кассовой техники (ККТ) при построении индексов потребительских цен (ИПЦ). В связи с этим возникает вопрос, как это повлияет на получаемые оценки темпов инфляции: станут ли они другими? Изменится ли их точность, будут ли они публиковаться более оперативно? И вообще, какая польза может быть от этих новаций и какие с ними могут быть связаны риски?
Идея использования для построения ИПЦ данных, которые сканируются на кассах при осуществлении покупок, не нова. В передовых странах подобные возможности начали исследовать еще в прошлом веке. Неудивительно, что этим наконец всерьез заинтересовался и Росстат. Данная деятельность лежит в русле разработанной полтора года назад стратегии развития Росстата, акцент в которой сделан на вопросах системной цифровизации процесса статистического производства. Вдобавок данные ККТ – те самые big data, о которых в последнее время принято много говорить. Предпосылкой для начала работ по использованию данных ККТ явилось расширение использования соответствующей техники в последние годы в связи с кассовой реформой.