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Росстат собирается использовать данные с кассовых аппаратов при расчете инфляции

Какая польза от этой новации и какие тут могут быть риски
Владимир Бессонов , заведующий Лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста НИУ ВШЭ
Евгений Разумный / Ведомости

В последнее время все чаще слышно о планах Росстата перейти к использованию данных контрольно-кассовой техники (ККТ) при построении индексов потребительских цен (ИПЦ). В связи с этим возникает вопрос, как это повлияет на получаемые оценки темпов инфляции: станут ли они другими? Изменится ли их точность, будут ли они публиковаться более оперативно? И вообще, какая польза может быть от этих новаций и какие с ними могут быть связаны риски?

Идея использования для построения ИПЦ данных, которые сканируются на кассах при осуществлении покупок, не нова. В передовых странах подобные возможности начали исследовать еще в прошлом веке. Неудивительно, что этим наконец всерьез заинтересовался и Росстат. Данная деятельность лежит в русле разработанной полтора года назад стратегии развития Росстата, акцент в которой сделан на вопросах системной цифровизации процесса статистического производства. Вдобавок данные ККТ – те самые big data, о которых в последнее время принято много говорить. Предпосылкой для начала работ по использованию данных ККТ явилось расширение использования соответствующей техники в последние годы в связи с кассовой реформой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных