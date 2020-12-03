Реформа институтов развития не коснулась госбанков

Однако на этом рынке активно присутствуют и госбанки или банки с государственным участием, которые позиционируют себя как рыночных игроков – привлекают депозиты граждан и юридических лиц, активно кредитуют население и бизнес, работают на рынке платежей и переводов и т. д. Одновременно такие банки выполняют и часть функций институтов развития. Примеры – Россельхозбанк, Новикомбанк, Роскосмосбанк, Дом.РФ и др.