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Реформа институтов развития не коснулась госбанков

Они по-прежнему вынуждены сидеть на двух стульях
Павел Самиев
Максим Стулов / Ведомости

В России стартовала масштабная реформа институтов развития. Ее стержень – создание единого института развития на базе ВЭБ.РФ, объединение институтов со схожими функциями, сохранение институтов со специализированными задачами и ликвидация дублирующих структур. Назрело: в России множество институтов развития, специализированных фондов, которые оперируют деньгами, выступая как кредиторы и финансовые агенты и беря на себя часть банковского функционала.

Однако на этом рынке активно присутствуют и госбанки или банки с государственным участием, которые позиционируют себя как рыночных игроков – привлекают депозиты граждан и юридических лиц, активно кредитуют население и бизнес, работают на рынке платежей и переводов и т. д. Одновременно такие банки выполняют и часть функций институтов развития. Примеры – Россельхозбанк, Новикомбанк, Роскосмосбанк, Дом.РФ и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных