Реформа институтов развития не коснулась госбанков

Реформа институтов развития не коснулась госбанковОни по-прежнему вынуждены сидеть на двух стульях
В России стартовала масштабная реформа институтов развития. Ее стержень – создание единого института развития на базе ВЭБ.РФ, объединение институтов со схожими функциями, сохранение институтов со специализированными задачами и ликвидация дублирующих структур. Назрело: в России множество институтов развития, специализированных фондов, которые оперируют деньгами, выступая как кредиторы и финансовые агенты и беря на себя часть банковского функционала.
Однако на этом рынке активно присутствуют и госбанки или банки с государственным участием, которые позиционируют себя как рыночных игроков – привлекают депозиты граждан и юридических лиц, активно кредитуют население и бизнес, работают на рынке платежей и переводов и т. д. Одновременно такие банки выполняют и часть функций институтов развития. Примеры – Россельхозбанк, Новикомбанк, Роскосмосбанк, Дом.РФ и др.