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Трезвый взгляд на акции производителей вакцин

Как частному инвестору заработать на COVID-19
Денис Буйволов , аналитик «БКС Мир инвестиций»
PIXABAY

На фоне пандемии частные инвесторы все чаще задумываются об инвестициях в фармацевтику и биотехнологии – сектор, всегда считавшийся одним из наиболее сложных для анализа и довольно рискованным для инвестирования из-за высокой волатильности акций. Прежде всего инвесторы, разумеется, сфокусировались на акциях разработчиков вакцин от COVID-19 – Pfizer (партнерство с BioNTech), Moderna и AstaraZeneca, Johnson & Johnson, Merck, Sanofi, GlaxoSmithKline и Novavax. В результате ажиотажа акции Pfizer с марта 2020 г. уже показали рост на 20%, Moderna – на 230%, Novavax – аж на 400%. Но есть ли смысл продолжать инвестировать в эти компании?

Расчеты потенциальной доли рынка данных производителей показывают: вакцина от Pfizer может продаваться на $7 млрд в год, от Moderna – на $5,5 млрд, от AstraZeneca – на $0,96 млрд. Конечно, цифры по вакцинам от Pfizer и Moderna впечатляющие, но кто гарантирует, что эпидемия не схлынет через какое-то время сама по себе, как это было с азиатским и гонконгским гриппом, и потребность в вакцинации снизится или совсем отпадет? Кроме того, по мере выхода новых вакцин и усиления конкуренции мы ожидаем снижения средней цены вакцин до $5–10 за дозу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных