Трезвый взгляд на акции производителей вакцин

Трезвый взгляд на акции производителей вакцинКак частному инвестору заработать на COVID-19
На фоне пандемии частные инвесторы все чаще задумываются об инвестициях в фармацевтику и биотехнологии – сектор, всегда считавшийся одним из наиболее сложных для анализа и довольно рискованным для инвестирования из-за высокой волатильности акций. Прежде всего инвесторы, разумеется, сфокусировались на акциях разработчиков вакцин от COVID-19 – Pfizer (партнерство с BioNTech), Moderna и AstaraZeneca, Johnson & Johnson, Merck, Sanofi, GlaxoSmithKline и Novavax. В результате ажиотажа акции Pfizer с марта 2020 г. уже показали рост на 20%, Moderna – на 230%, Novavax – аж на 400%. Но есть ли смысл продолжать инвестировать в эти компании?
Расчеты потенциальной доли рынка данных производителей показывают: вакцина от Pfizer может продаваться на $7 млрд в год, от Moderna – на $5,5 млрд, от AstraZeneca – на $0,96 млрд. Конечно, цифры по вакцинам от Pfizer и Moderna впечатляющие, но кто гарантирует, что эпидемия не схлынет через какое-то время сама по себе, как это было с азиатским и гонконгским гриппом, и потребность в вакцинации снизится или совсем отпадет? Кроме того, по мере выхода новых вакцин и усиления конкуренции мы ожидаем снижения средней цены вакцин до $5–10 за дозу.