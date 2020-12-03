Трезвый взгляд на акции производителей вакцин

Расчеты потенциальной доли рынка данных производителей показывают: вакцина от Pfizer может продаваться на $7 млрд в год, от Moderna – на $5,5 млрд, от AstraZeneca – на $0,96 млрд. Конечно, цифры по вакцинам от Pfizer и Moderna впечатляющие, но кто гарантирует, что эпидемия не схлынет через какое-то время сама по себе, как это было с азиатским и гонконгским гриппом, и потребность в вакцинации снизится или совсем отпадет? Кроме того, по мере выхода новых вакцин и усиления конкуренции мы ожидаем снижения средней цены вакцин до $5–10 за дозу.