Минстрой и ЦБ спорят по поводу льготной ипотеки

Минстрой и ЦБ спорят по поводу льготной ипотекиРегулятор видит в ней нарастающие риски и предлагает свернуть, а его оппоненты, наоборот, продлевать и расширять
По оценкам Дом.РФ и FrankRG, в октябре 2020 г. банки выдали ипотеки на 550 млрд руб., более чем на 45 млрд руб. превзойдя показатели сентября. В целом же с начала года объем выдач ипотеки превысил 3,25 трлн руб., что выше показателя всего 2018 года (3,01 трлн руб.), до сих пор самого удачного для рынка. Разумеется, львиную долю этого прироста обеспечила льготная ипотека со ставкой в 6,5%, субсидируемой государством. Кредиты, выдаваемые в рамках этой программы, запущенной в конце апреля 2020 г., уже к сентябрю превысили 30% в общем объеме выдач, т. е. почти каждый третий рубль был выдан в рамках льготной программы. А в сегменте новостроек с ее помощью было профинансировано до 90% всех ипотечных сделок.
Такой резкий всплеск спроса на льготную программу и нарастающие объемы выдач вызвали вопросы экспертов, обеспокоенных возможным разрастанием пузыря. Опасения высказывались не только независимыми аналитиками, но и Минфином: замминистра финансов Алексей Моисеев отмечал, что льготная ипотека стимулирует и недостаточно платежеспособных людей. Тем не менее программа была расширена (увеличена максимально возможная сумма кредита), а в конце октября продлена еще на полгода – до 1 июля 2021 г. При этом уже в ноябре в ЦБ признали, что рост цен на жилье практически полностью нивелировал эффект от субсидирования ставки по ипотеке. Зампредседателя ЦБ Ольга Полякова заявила, что в Москве и Московской области, лидерах в ипотеке, рост цен на жилье с начала года составил 16%. Затем о негативном влиянии программы на доступность жилья сообщила уже и сама глава ЦБ Эльвира Набиуллина, призвав «своевременно» ее свернуть, чтобы избежать образования пузырей.