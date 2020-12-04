Объединенные РФФИ и РНФ будут работать по закону Паркинсона

Формально мотивация такова: «По поручению президента правительство проведет оптимизацию институтов развития, чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития, которые определены указом президента». Смотрим на национальные цели развития России до 2030 г. и видим, что в наибольшей степени к данному вопросу относится такая: «В рамках национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов»: <...> обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования». Чтобы войти в десятку ведущих стран, потребуется значительно увеличить число научных публикаций российских авторов – кстати, довольно быстрый их рост около 10 лет подряд и привел к значительному усилению позиций российской науки. Оба фонда требуют, чтобы научные сотрудники активно публиковали свои работы, но между ними есть существенные различия.