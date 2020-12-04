Объединенные РФФИ и РНФ будут работать по закону Паркинсона

Объединенные РФФИ и РНФ будут работать по закону ПаркинсонаСлияние двух главных фондов, финансирующих научные проекты, создаст неработающую структуру
Одной из самых обсуждаемых научных новостей осени этого года стало совсем не очередное громкое открытие. Ученые обсуждают недавнее решение об объединении двух главных фондов, финансирующих российские научные проекты: к Российскому научному фонду (РНФ) присоединят Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ). Данная инициатива так или иначе коснется ученых всех направлений и у многих вызывает опасения. Попробуем разобраться, оправданны ли они.
Формально мотивация такова: «По поручению президента правительство проведет оптимизацию институтов развития, чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития, которые определены указом президента». Смотрим на национальные цели развития России до 2030 г. и видим, что в наибольшей степени к данному вопросу относится такая: «В рамках национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов»: <...> обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования». Чтобы войти в десятку ведущих стран, потребуется значительно увеличить число научных публикаций российских авторов – кстати, довольно быстрый их рост около 10 лет подряд и привел к значительному усилению позиций российской науки. Оба фонда требуют, чтобы научные сотрудники активно публиковали свои работы, но между ними есть существенные различия.
Гранты РФФИ, как правило, довольно маленькие, но покрывают очень большой сегмент российских ученых, часто играют роль «посевных» (проверка идеи, которая затем будет развита в большой проект с большим финансированием), а также могут быть использованы фактически как добавка к обычно небольшой зарплате ученого. В первом приближении можно сказать, что созданный в 1992 г. РФФИ поддержал наиболее работоспособных ученых в самые тяжелые годы, а организованный в 2013 г. РНФ создал (вслед за программой мегагрантов) прозрачную международную экспертизу проектов и позволил поддержать амбициозные «флагманские» проекты и осуществить масштабную поддержку молодых восходящих звезд российской науки.