Эпоха промышленного освоения космоса начинается в декабре

Современный космический рынок, достигший $366 млрд, на три четверти состоит из коммерческого сегмента, а на четверть – из государственных проектов и программ. Его динамика ускоряется: стартуют программы массовых низкоорбитальных спутниковых группировок, таких как Starlink Илона Маска, который уже вывел на орбиту 953 из почти 42 000 запланированных спутников связи. Доля России в мировом космическом рынке при этом составляет около 2%, причем она сокращается, поскольку почти целиком состоит из запусков, а в этой области SpaceX вырывается в глобальные лидеры. Усматривая в космосе «престиж» и «оборону», Россия полностью упустила из вида вопросы бизнеса и так и не научилась извлекать из своих технологий выгоду. А вот Китай, наоборот, бросает вызов США в главной инициативе ближайших десятилетий – разработке космических ресурсов и старте космической промышленности. И первым полем технологической битвы становится Луна, ресурсы которой для этой гонки приобретают критическое значение.