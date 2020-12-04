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Эпоха промышленного освоения космоса начинается в декабре

Разработка космических ресурсов – новый великий вызов для ведущих экономик Земли
Евгений Кузнецов
«Чанъэ-5» на Луне /CNS / AFP

В декабре сразу две миссии доставят на Землю образцы космических пород. Китайская «Чанъэ-5» успешно добыла 2 кг лунного грунта, а через несколько дней в Австралии приземлится капсула миссии «Хаябуса-2» с веществом, добытым на астероиде Рюгу. Это вершина технологического мастерства. Скажу больше: это старт эпохи промышленного освоения космоса.

Современный космический рынок, достигший $366 млрд, на три четверти состоит из коммерческого сегмента, а на четверть – из государственных проектов и программ. Его динамика ускоряется: стартуют программы массовых низкоорбитальных спутниковых группировок, таких как Starlink Илона Маска, который уже вывел на орбиту 953 из почти 42 000 запланированных спутников связи. Доля России в мировом космическом рынке при этом составляет около 2%, причем она сокращается, поскольку почти целиком состоит из запусков, а в этой области SpaceX вырывается в глобальные лидеры. Усматривая в космосе «престиж» и «оборону», Россия полностью упустила из вида вопросы бизнеса и так и не научилась извлекать из своих технологий выгоду. А вот Китай, наоборот, бросает вызов США в главной инициативе ближайших десятилетий – разработке космических ресурсов и старте космической промышленности. И первым полем технологической битвы становится Луна, ресурсы которой для этой гонки приобретают критическое значение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных