Россотрудничеству новое название не поможет

В России многие убеждены, что страна обладает солидной «мягкой силой» (soft power), способной помочь ей в формировании собственной зоны в мире. Дескать, доминирование США ослабевает, победа Байдена эту тенденцию не изменит и тут мы как раз устраиваем смотрины наших ценностей, которые настолько хороши, что весь мир выстраивается в очередь перенять их для собственного употребления. Как нельзя кстати и вакцина «Спутник V», заявки на которую из 50 стран превысили миллиард доз. Хороший пример «мягкой силы». И даже ведомство, ответственное за продвижение нашей модели мироустройства, нашей «мягкой силы», у нас есть – Россотрудничество. На днях оно как раз объявило конкурс на новое благозвучное название. Вот придумаем его, и наше влияние в постамериканском мире сразу начнет усиливаться.