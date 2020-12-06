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Россотрудничеству новое название не поможет

В чем главная проблема с продвижением российской «мягкой силы»
Алексей Зубец , директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ
Андрей Гордеев / Ведомости

В России многие убеждены, что страна обладает солидной «мягкой силой» (soft power), способной помочь ей в формировании собственной зоны в мире. Дескать, доминирование США ослабевает, победа Байдена эту тенденцию не изменит и тут мы как раз устраиваем смотрины наших ценностей, которые настолько хороши, что весь мир выстраивается в очередь перенять их для собственного употребления. Как нельзя кстати и вакцина «Спутник V», заявки на которую из 50 стран превысили миллиард доз. Хороший пример «мягкой силы». И даже ведомство, ответственное за продвижение нашей модели мироустройства, нашей «мягкой силы», у нас есть – Россотрудничество. На днях оно как раз объявило конкурс на новое благозвучное название. Вот придумаем его, и наше влияние в постамериканском мире сразу начнет усиливаться.

(Примерно так же думали русские люди, когда российская армия двинулась освобождать Болгарию от турок в 1877 г., – ведь освобожденные большой кровью «братушки» хотя бы из чувства благодарности должны были стать вечным другом и союзником Российской империи. Однако на практике вышло совсем не так – болгары уже через 10 лет после освобождения пригласили на престол австрийского принца, после чего Болгария в двух мировых войнах выступала на стороне Германии.)

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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