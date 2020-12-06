Репутация компаний отправилась на экспертизу

«Ведомости» начинают публиковать еженедельные оценки изменения репутации ведущих российских компаний. Отбор соответствующих кейсов проводится на основе анализа информационного резонанса событий и их медиацитируемости экспертами ЦСП «Платформа» и Лаборатории репутационных исследований РАСО. Их выводы, в свою очередь, верифицируются посредством обсуждения с девятью экспертами, представляющими исполком РАСО и бизнес-структуры из различных отраслей.