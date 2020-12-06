Репутация компаний отправилась на экспертизу

Репутация компаний отправилась на экспертизуЭксперты оценили самые резонансные бизнес-события недели
«Ведомости» начинают публиковать еженедельные оценки изменения репутации ведущих российских компаний. Отбор соответствующих кейсов проводится на основе анализа информационного резонанса событий и их медиацитируемости экспертами ЦСП «Платформа» и Лаборатории репутационных исследований РАСО. Их выводы, в свою очередь, верифицируются посредством обсуждения с девятью экспертами, представляющими исполком РАСО и бизнес-структуры из различных отраслей.
На минувшей неделе в позитивной зоне оказались «Сбер» и «Сибур», в умеренно негативной – Альфа-банк. Коме того, стоит отметить завершение драмы Башкирской содовой компании (БСК) и новый вираж Анатолия Чубайса.
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