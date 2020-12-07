Guilty pleasure Всемирной организации здравоохранения

Guilty pleasure Всемирной организации здравоохраненияКак регуляторы относятся к порочным удовольствиям
Комиссия ООН по наркотическим средствам проголосовала за то, чтобы исключить каннабис из списка IV Единой конвенции о наркотиках 1961 г. – перечня веществ, требующих наиболее жесткого контроля. Предложение вывести каннабис из группы с тяжелыми наркотиками поступило от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В то же самое время ВОЗ вовсю борется с табаком, постоянно настаивая на ужесточении регулирования в этой сфере.
Ситуация лишь отчасти кажется лицемерной, ведь сделать человека полностью стерильным и рациональным невозможно. Он все равно нуждается в наборе guilty pleasure – предосудительных удовольствий, которые компенсируют постоянную регламентацию его жизни. Если не дать ему малой толики порока, который вредит только ему самому, он способен на радикальное действие – достать, к примеру, свой кольт и пойти палить из него в супермаркете. Человека нельзя избавить от пороков, но пороками можно попытаться дирижировать: какие-то давить прессом общественного осуждения, для каких-то немного снижать уровень контроля. Достаточно эффективными оказывались, например, компромиссные практики, когда вещества с более сильным влиянием вытеснялись менее вредными, но сходными по эмоциональному воздействию.