Guilty pleasure Всемирной организации здравоохранения

Ситуация лишь отчасти кажется лицемерной, ведь сделать человека полностью стерильным и рациональным невозможно. Он все равно нуждается в наборе guilty pleasure – предосудительных удовольствий, которые компенсируют постоянную регламентацию его жизни. Если не дать ему малой толики порока, который вредит только ему самому, он способен на радикальное действие – достать, к примеру, свой кольт и пойти палить из него в супермаркете. Человека нельзя избавить от пороков, но пороками можно попытаться дирижировать: какие-то давить прессом общественного осуждения, для каких-то немного снижать уровень контроля. Достаточно эффективными оказывались, например, компромиссные практики, когда вещества с более сильным влиянием вытеснялись менее вредными, но сходными по эмоциональному воздействию.