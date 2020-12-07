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Guilty pleasure Всемирной организации здравоохранения

Как регуляторы относятся к порочным удовольствиям
Алексей Фирсов
Евгений Разумный / Ведомости

Комиссия ООН по наркотическим средствам проголосовала за то, чтобы исключить каннабис из списка IV Единой конвенции о наркотиках 1961 г. – перечня веществ, требующих наиболее жесткого контроля. Предложение вывести каннабис из группы с тяжелыми наркотиками поступило от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В то же самое время ВОЗ вовсю борется с табаком, постоянно настаивая на ужесточении регулирования в этой сфере.

Ситуация лишь отчасти кажется лицемерной, ведь сделать человека полностью стерильным и рациональным невозможно. Он все равно нуждается в наборе guilty pleasure – предосудительных удовольствий, которые компенсируют постоянную регламентацию его жизни. Если не дать ему малой толики порока, который вредит только ему самому, он способен на радикальное действие – достать, к примеру, свой кольт и пойти палить из него в супермаркете. Человека нельзя избавить от пороков, но пороками можно попытаться дирижировать: какие-то давить прессом общественного осуждения, для каких-то немного снижать уровень контроля. Достаточно эффективными оказывались, например, компромиссные практики, когда вещества с более сильным влиянием вытеснялись менее вредными, но сходными по эмоциональному воздействию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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