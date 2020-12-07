«Уникальная власть центрального банка – это способность создавать деньги»

Когда Волкер умер, СМИ отмечали, что до последних дней своей долгой жизни он был более чем востребован: например, что при президенте Обаме было принято целое «правило Волкера», ограничившее спекулятивную деятельность финансовых организаций. Но чаще вспоминали, как Волкер, возглавив ФРС (1979–1987 гг.), стал знаменитостью – «убийцей инфляции», с которой в США не могли справиться все 1970-е гг. А еще, что до прихода туда Волкера мало кто даже из специалистов помнил, кто сейчас глава ФРС, а начиная с него, имя главы ФРС почти у всех на слуху: Алан Гринспен, Бен Бернанке, Джанет Йеллен, Джером Пауэлл.