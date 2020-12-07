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«Уникальная власть центрального банка – это способность создавать деньги»

Благодаря Полу Волкеру доллар сегодня правит экономическим миром
Сергей Блинов , экономист
Благодаря Полу Волкеру доллар сегодня правит экономическим миром /АР

Год назад, 8 декабря 2019 г., умер Пол Волкер. Штатам повезло, что в годы тяжелейшего кризиса к штурвалу американской экономики встал именно он.

Когда Волкер умер, СМИ отмечали, что до последних дней своей долгой жизни он был более чем востребован: например, что при президенте Обаме было принято целое «правило Волкера», ограничившее спекулятивную деятельность финансовых организаций. Но чаще вспоминали, как Волкер, возглавив ФРС (1979–1987 гг.), стал знаменитостью – «убийцей инфляции», с которой в США не могли справиться все 1970-е гг. А еще, что до прихода туда Волкера мало кто даже из специалистов помнил, кто сейчас глава ФРС, а начиная с него, имя главы ФРС почти у всех на слуху: Алан Гринспен, Бен Бернанке, Джанет Йеллен, Джером Пауэлл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных