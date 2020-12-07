Троллинг стал главным оружием масс

Троллинг стал главным оружием массСмехом сегодня лечат даже страх перед насилием власти
Главным вкладом народных масс в политическую жизнь за последнее десятилетие стал политический анекдот во всех его мыслимых формах – от мемов и демотиваторов в интернете до издевательских лозунгов на протестных демонстрациях.
Анекдоты про Брежнева и Чапаева рассказывали те же люди, которые искренне и серьезно участвовали в сакральных обрядах советской власти, будь это 7 ноября или 23 февраля. Американские конгрессмены боялись сатиры Чарли Чаплина так, что запретили ему въезд в США. Но американский «глубинный народ», смеявшийся шуткам Чаплина, отнесся к маккартистской борьбе с «коммунизмом» серьезно. Святость самих основ общества не подвергалась сомнению.
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