Троллинг стал главным оружием масс

Анекдоты про Брежнева и Чапаева рассказывали те же люди, которые искренне и серьезно участвовали в сакральных обрядах советской власти, будь это 7 ноября или 23 февраля. Американские конгрессмены боялись сатиры Чарли Чаплина так, что запретили ему въезд в США. Но американский «глубинный народ», смеявшийся шуткам Чаплина, отнесся к маккартистской борьбе с «коммунизмом» серьезно. Святость самих основ общества не подвергалась сомнению.