РМК начала делать сверхтонкую электролитическую фольгу

Цех по производству сверхтонкой электролитической медной фольги заработал на Кыштымском медеэлектролитном заводе РМК. Эта фольга применяется при изготовлении жестких и гибких печатных плат, литий-ионных аккумуляторов для электрических автомобилей, а также различного коммутационного оборудования. Новое производство строили с 2018 г., инвестиции в проект составили 3,1 млрд руб. Оборудование поставила японская компания New Long Machine Works Ltd, а проект цеха подготовила американская Kontex International Inc., которая имеет опыт запуска подобных производств в Китае и Юго-Восточной Азии. Мощности завода позволяют выпускать в год до 1200 т медной электролитической фольги толщиной от 9 до 105 микрон. Пока цех по производству этой фольги работает в тестовом режиме, на промышленные объемы РМК планирует выйти в 2021 г. По словам представителя РМК, список потенциальных потребителей новой продукции уже сформирован и включает почти 60 предприятий (их названия в РМК не раскрывают).