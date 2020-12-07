РМК начала делать сверхтонкую электролитическую фольгу

РМК начала делать сверхтонкую электролитическую фольгуСегодня весь рынок этой продукции в России занят импортом
В России теперь делают медную фольгу толщиной от 9 микрон – примерно в 6 раз тоньше человеческого волоса. Выпуск сверхтонкой фольги первой в России начала Русская медная компания (РМК). До сих пор вся такая фольга закупалась за границей.
Цех по производству сверхтонкой электролитической медной фольги заработал на Кыштымском медеэлектролитном заводе РМК. Эта фольга применяется при изготовлении жестких и гибких печатных плат, литий-ионных аккумуляторов для электрических автомобилей, а также различного коммутационного оборудования. Новое производство строили с 2018 г., инвестиции в проект составили 3,1 млрд руб. Оборудование поставила японская компания New Long Machine Works Ltd, а проект цеха подготовила американская Kontex International Inc., которая имеет опыт запуска подобных производств в Китае и Юго-Восточной Азии. Мощности завода позволяют выпускать в год до 1200 т медной электролитической фольги толщиной от 9 до 105 микрон. Пока цех по производству этой фольги работает в тестовом режиме, на промышленные объемы РМК планирует выйти в 2021 г. По словам представителя РМК, список потенциальных потребителей новой продукции уже сформирован и включает почти 60 предприятий (их названия в РМК не раскрывают).