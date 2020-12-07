Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Мнения / Темы недели Эксклюзивно по подписке

РМК начала делать сверхтонкую электролитическую фольгу

Сегодня весь рынок этой продукции в России занят импортом
Тимур Халудоров
PhotoXPress

В России теперь делают медную фольгу толщиной от 9 микрон – примерно в 6 раз тоньше человеческого волоса. Выпуск сверхтонкой фольги первой в России начала Русская медная компания (РМК). До сих пор вся такая фольга закупалась за границей.

Цех по производству сверхтонкой электролитической медной фольги заработал на Кыштымском медеэлектролитном заводе РМК. Эта фольга применяется при изготовлении жестких и гибких печатных плат, литий-ионных аккумуляторов для электрических автомобилей, а также различного коммутационного оборудования. Новое производство строили с 2018 г., инвестиции в проект составили 3,1 млрд руб. Оборудование поставила японская компания New Long Machine Works Ltd, а проект цеха подготовила американская Kontex International Inc., которая имеет опыт запуска подобных производств в Китае и Юго-Восточной Азии. Мощности завода позволяют выпускать в год до 1200 т медной электролитической фольги толщиной от 9 до 105 микрон. Пока цех по производству этой фольги работает в тестовом режиме, на промышленные объемы РМК планирует выйти в 2021 г. По словам представителя РМК, список потенциальных потребителей новой продукции уже сформирован и включает почти 60 предприятий (их названия в РМК не раскрывают).

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных