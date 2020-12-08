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Правда о госдолге и дефиците

Как работает современная денежная теория в России
Виктор Тунев , управляющий директор УК «Агидель», автор Telegram-канала Truevalue
Евгений Разумный / Ведомости

Согласно прогнозам Минфина, дефицит российского бюджета в 2020 г. составит 4,7 трлн руб., в 2021 г. – 2,7 трлн и только с 2022 г. он вернется к уровню бюджетного правила – 1,3 трлн руб. Финансировать дефицит предполагается за счет наращивания госдолга, а не расходованием резервов из ФНБ. На вопрос, почему Минфин занимает, а не тратит резервы, глава Научно-исследовательского финансового института Владимир Назаров отвечает на примере личных финансов: лучше сохранить кубышку на совсем уж черный день и взять чуть больше в долг.

Если все мы будем действовать рационально и экономить, на макроуровне новые деньги ни у кого не появятся. Скорее наоборот, в экономике разразится кризис, обанкротится часть банков и уменьшится объем денег. Поэтому кто-то должен брать в долг, чтобы появились новые деньги и сбережения. Этим «кто-то» в итоге будет государство. Причем государство сначала само должно выпустить деньги, чтобы потом занимать их (или собирать налоги). Это один из постулатов современной денежной теории (Modern Monetary Theory, MMT), вокруг которой сложилось много мифов из эпохи товарных денег (когда деньги привязаны к золоту или другой валюте и являются ограниченным ресурсом).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных