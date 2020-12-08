Правда о госдолге и дефиците

Правда о госдолге и дефицитеКак работает современная денежная теория в России
Согласно прогнозам Минфина, дефицит российского бюджета в 2020 г. составит 4,7 трлн руб., в 2021 г. – 2,7 трлн и только с 2022 г. он вернется к уровню бюджетного правила – 1,3 трлн руб. Финансировать дефицит предполагается за счет наращивания госдолга, а не расходованием резервов из ФНБ. На вопрос, почему Минфин занимает, а не тратит резервы, глава Научно-исследовательского финансового института Владимир Назаров отвечает на примере личных финансов: лучше сохранить кубышку на совсем уж черный день и взять чуть больше в долг.
Если все мы будем действовать рационально и экономить, на макроуровне новые деньги ни у кого не появятся. Скорее наоборот, в экономике разразится кризис, обанкротится часть банков и уменьшится объем денег. Поэтому кто-то должен брать в долг, чтобы появились новые деньги и сбережения. Этим «кто-то» в итоге будет государство. Причем государство сначала само должно выпустить деньги, чтобы потом занимать их (или собирать налоги). Это один из постулатов современной денежной теории (Modern Monetary Theory, MMT), вокруг которой сложилось много мифов из эпохи товарных денег (когда деньги привязаны к золоту или другой валюте и являются ограниченным ресурсом).