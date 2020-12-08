Правда о госдолге и дефиците

Если все мы будем действовать рационально и экономить, на макроуровне новые деньги ни у кого не появятся. Скорее наоборот, в экономике разразится кризис, обанкротится часть банков и уменьшится объем денег. Поэтому кто-то должен брать в долг, чтобы появились новые деньги и сбережения. Этим «кто-то» в итоге будет государство. Причем государство сначала само должно выпустить деньги, чтобы потом занимать их (или собирать налоги). Это один из постулатов современной денежной теории (Modern Monetary Theory, MMT), вокруг которой сложилось много мифов из эпохи товарных денег (когда деньги привязаны к золоту или другой валюте и являются ограниченным ресурсом).