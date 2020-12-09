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Помочь «Единой России» может только Путин

От решения президента зависит конституционное большинство ЕР в будущей Госдуме
Алексей Чадаев , политолог
Помочь «Единой России» может только Путин /Евгений Разумный / Ведомости

Последние недели в медиа появляются противоречивые высказывания по поводу гипотетических решений администрации президента (АП) о будущей конфигурации Госдумы. Основных версий две. Первая: сохранение статус-кво в виде конституционного большинства «Единой России» (ЕР) и небольших фракций старой системной оппозиции. Вторая: долю ЕР предполагается уменьшить, а партийный состав Госдумы – расширить. 

Понять происходящее невозможно без выявления главной фигуры умолчания – адресата всех этих сигналов. Таковой – вовсе не широкое общественное мнение и не московская политическая тусовка. Адресат – это, скажем так, «представители региональных элит, имеющие карьерные амбиции». Проще говоря, мужики-с-деньгами, раздумывающие, от кого им выдвигаться и выдвигаться ли вообще. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных