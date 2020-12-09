Помочь «Единой России» может только Путин

Понять происходящее невозможно без выявления главной фигуры умолчания – адресата всех этих сигналов. Таковой – вовсе не широкое общественное мнение и не московская политическая тусовка. Адресат – это, скажем так, «представители региональных элит, имеющие карьерные амбиции». Проще говоря, мужики-с-деньгами, раздумывающие, от кого им выдвигаться и выдвигаться ли вообще.