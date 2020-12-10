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Эмманюэль Макрон добивается «авторитарного либерализма»

Президент Франции предлагает заменить вашингтонский консенсус парижским
Игорь Алабужин , политолог
У Макрона нет иллюзий, что он сам и его правительство могут хоть что-то изменить, даже если решатся жить согласно парижскому консенсусу /Thomas SAMSON POOL / AFP

Эмманюэль Макрон дал большое интервью интернет-изданию Le Grand Continent, которое специализируется на геополитических проблемах. Эти проблемы французский президент прокомментировал обстоятельно и вполне привычно, но совершенно неожиданным стало его обращение к теме неадекватности для современных реалий так называемого вашингтонского консенсуса.

После кризиса 2008 г. вашингтонский консенсус – экономическую модель из 10 пунктов, которые МВФ и Всемирный банк предписывают странам, находящимся в кризисе, – уже объявляли несостоятельным. Но заменить его было решительно нечем. Правящие элиты, хоть и вынуждены были прибегнуть для преодоления этого кризиса к «нетрадиционным финансовым инструментам» (количественные смягчения, отрицательные ставки и др.), всячески принижали экзотичность этих изменений, делая вид, что ничего сверхъестественного не произошло. И вообще давали понять, что на самом деле вашингтонский консенсус скорее жив, чем мертв. И вот президент Франции решил предложить основы для нового консенсуса, который он назвал, естественно, парижским. Это тем более неожиданно, ведь сам Макрон – представитель тех групп, власть и благосостояние которых основывалось на тщательном соблюдении «10 заповедей либерализма». И в своей деятельности на посту министра экономики и финансов, а позднее президента он тщательно соблюдал все эти заповеди.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных