Эмманюэль Макрон добивается «авторитарного либерализма»

После кризиса 2008 г. вашингтонский консенсус – экономическую модель из 10 пунктов, которые МВФ и Всемирный банк предписывают странам, находящимся в кризисе, – уже объявляли несостоятельным. Но заменить его было решительно нечем. Правящие элиты, хоть и вынуждены были прибегнуть для преодоления этого кризиса к «нетрадиционным финансовым инструментам» (количественные смягчения, отрицательные ставки и др.), всячески принижали экзотичность этих изменений, делая вид, что ничего сверхъестественного не произошло. И вообще давали понять, что на самом деле вашингтонский консенсус скорее жив, чем мертв. И вот президент Франции решил предложить основы для нового консенсуса, который он назвал, естественно, парижским. Это тем более неожиданно, ведь сам Макрон – представитель тех групп, власть и благосостояние которых основывалось на тщательном соблюдении «10 заповедей либерализма». И в своей деятельности на посту министра экономики и финансов, а позднее президента он тщательно соблюдал все эти заповеди.