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Цена отказа от высоток: живите низко

Люди не любят высотные дома, но ничуть не меньше они недовольны недоступностью социальной инфраструктуры
Наталья Трунова , вице-президент Центра стратегических разработок
Андрей Гордеев / Ведомости

Сегодня уже все согласны, что повышение качества городской среды – а это одна из национальных целей – подразумевает кардинальное изменение в принципах застройки. Объем многоэтажного строительства не должен расти, а лучше, если он будет сокращаться в пользу средне- и малоэтажной застройки. Поэтому Минстрой России утвердил стандарт развития территорий, который провозглашает, что качественная городская среда – это, конечно, многообразие застройки, но все-таки с преобладанием среднеэтажной.

ЦСР провел анализ структуры строительства многоквартирных домов на начало сентября 2020 г. Выяснилось, что регионов с преобладанием высотной застройки (в которых доля жилья в домах 20 и более этажей, находящего на стадии строительства, составляет более 70%) в России всего три: Москва, Свердловская область и Приморский край. Доминирование средне- (5–8 этажей) и низкоэтажной (1–4 этажа) застройки наблюдается только в шести субъектах России со слабым уровнем развития жилищного рынка из-за специфических условий – таких, как Мурманская область, Камчатский край, Ненецкий автономный округ и др. В подавляющем большинстве регионов более 60% строящегося жилья относится к многоэтажной жилищной застройке (девять и более этажей). И только в 12 регионах многоквартирную застройку можно назвать сбалансированной. Другими словами, хотя улучшение качества городской среды подразумевает сокращение многоэтажно-высотной застройки, на практике такого не происходит.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных