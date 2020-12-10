Цена отказа от высоток: живите низко

ЦСР провел анализ структуры строительства многоквартирных домов на начало сентября 2020 г. Выяснилось, что регионов с преобладанием высотной застройки (в которых доля жилья в домах 20 и более этажей, находящего на стадии строительства, составляет более 70%) в России всего три: Москва, Свердловская область и Приморский край. Доминирование средне- (5–8 этажей) и низкоэтажной (1–4 этажа) застройки наблюдается только в шести субъектах России со слабым уровнем развития жилищного рынка из-за специфических условий – таких, как Мурманская область, Камчатский край, Ненецкий автономный округ и др. В подавляющем большинстве регионов более 60% строящегося жилья относится к многоэтажной жилищной застройке (девять и более этажей). И только в 12 регионах многоквартирную застройку можно назвать сбалансированной. Другими словами, хотя улучшение качества городской среды подразумевает сокращение многоэтажно-высотной застройки, на практике такого не происходит.