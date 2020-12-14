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Может ли Россия сама защитить права человека

Чем полезна идея создания РСПЧ
Дмитрий Гололобов , российский адвокат и английский солиситор
Андрей Гордеев / Ведомости

В СМИ и соцсетях уважаемые коллеги высмеивают одобренную Владимиром Путиным идею о создании Российского суда по правам человека (РСПЧ). Область защиты прав человека крайне мифологизирована в России. И прежде чем обсуждать, как дальше защищать права человека, необходимо эти мифы развеять.

Вопреки расхожему мнению Россия вовсе не является лидером по количеству жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Согласно отчету ЕСПЧ от 2018 г., она на 14-м месте по удельному числу жалоб – впереди Хорватия, Латвия, Литва, Молдавия, Сербия, Румыния и другие страны. Подавляющее большинство жалоб на Российскую Федерацию – это жалобы по ст. 5 Конвенции по правам человека (право на свободу) в сочетании со ст. 3 (запрет пыток) на слишком длительное предварительное заключение и условия содержания в российских СИЗО и зонах. Плюс к ним – некоторое количество жалоб по ст. 6 (право на справедливое судебное рассмотрение). Кстати, из 12 782 жалоб против России, поданных в 2019 г., 8793 (более 2/3) признаны не подлежащими рассмотрению. Следует учесть, что ЕСПЧ давно уже сказал все, что мог, по поводу применения статей 5 и 3, в том числе в российских условиях, его подходы может применять любой грамотный суд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных