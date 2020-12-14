Может ли Россия сама защитить права человека

Вопреки расхожему мнению Россия вовсе не является лидером по количеству жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Согласно отчету ЕСПЧ от 2018 г., она на 14-м месте по удельному числу жалоб – впереди Хорватия, Латвия, Литва, Молдавия, Сербия, Румыния и другие страны. Подавляющее большинство жалоб на Российскую Федерацию – это жалобы по ст. 5 Конвенции по правам человека (право на свободу) в сочетании со ст. 3 (запрет пыток) на слишком длительное предварительное заключение и условия содержания в российских СИЗО и зонах. Плюс к ним – некоторое количество жалоб по ст. 6 (право на справедливое судебное рассмотрение). Кстати, из 12 782 жалоб против России, поданных в 2019 г., 8793 (более 2/3) признаны не подлежащими рассмотрению. Следует учесть, что ЕСПЧ давно уже сказал все, что мог, по поводу применения статей 5 и 3, в том числе в российских условиях, его подходы может применять любой грамотный суд.