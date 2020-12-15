Тревога – паника – мобилизация – быстрый рост

Часть российских инопланетян объединилась в Ассоциацию быстрорастущих технологических компаний-лидеров (национальных чемпионов). Дело было незадолго до пандемии, и нас, как исследователей, очень занимал вопрос, что с ними произошло за год, после которого, по общему мнению, у следующего года можно просить только пощады. Об этом мы их и спросили.