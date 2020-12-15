Тревога – паника – мобилизация – быстрый рост

Тревога – паника – мобилизация – быстрый ростКак «техногазели» оборачивают пандемию себе на пользу
Мы уже привыкли к утверждению, что COVID-19 поверг экономики мира в шок и трепет, что спрос обвалился, оборвались производственные и технологические цепочки, национальные рынки закрылись, а топ-менеджмент вынужден резать программы развития, увольнять персонал и сворачивать целые направления. Тем удивительнее, что находятся компании, сообщающие о стремительном росте выручки и рабочих мест, разработке новых продуктов, запуске новых производств, расширении экспорта. Просто какие-то инопланетяне.
Часть российских инопланетян объединилась в Ассоциацию быстрорастущих технологических компаний-лидеров (национальных чемпионов). Дело было незадолго до пандемии, и нас, как исследователей, очень занимал вопрос, что с ними произошло за год, после которого, по общему мнению, у следующего года можно просить только пощады. Об этом мы их и спросили.