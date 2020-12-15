Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Рынок органики создает еще одну линию социального неравенства

Потому что редкая и дорогая еда оказывается еще и менее вредной
Мария Макушева , гендиректор Центра социального проектирования «Платформа»
PIXABAY

В правительство внесен пакет законодательных инициатив, которые будут регулировать производство продуктов с улучшенными экологическими характеристиками – органических. В мире этот рынок вырос пятикратно за 15 лет. В России доля сегмента составляет сейчас лишь 0,1% продовольственного рынка, но, по прогнозу АКОРТ, может увеличиться к 2024 г. до 7,5%. Потенциальный запрос населения значительно выше. По данным исследования «Платформы» (проведенного при поддержке X5 Retail Group), натуральность продуктов входит в топ-3 правил здорового питания, так говорят люди. В действительности потребитель внимателен не к «натуральному», а к «химии»: 63% тех, кто старается покупать натуральное, делает это потому, что оно не навредит, и обращает внимание на искусственные компоненты с дурной репутацией (ГМО, консерванты, усилители вкуса, пальмовое масло и т. д.). Пищевые фобии набирают обороты, в том числе под влиянием растущего сегмента ЗОЖ-блогеров.

В то же время сфера органики остается непрозрачной для потребителя, и развитие рынка ставит ряд вопросов, на которые пока нет ответа.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных