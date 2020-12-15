Рынок органики создает еще одну линию социального неравенства

В правительство внесен пакет законодательных инициатив, которые будут регулировать производство продуктов с улучшенными экологическими характеристиками – органических. В мире этот рынок вырос пятикратно за 15 лет. В России доля сегмента составляет сейчас лишь 0,1% продовольственного рынка, но, по прогнозу АКОРТ, может увеличиться к 2024 г. до 7,5%. Потенциальный запрос населения значительно выше. По данным исследования «Платформы» (проведенного при поддержке X5 Retail Group), натуральность продуктов входит в топ-3 правил здорового питания, так говорят люди. В действительности потребитель внимателен не к «натуральному», а к «химии»: 63% тех, кто старается покупать натуральное, делает это потому, что оно не навредит, и обращает внимание на искусственные компоненты с дурной репутацией (ГМО, консерванты, усилители вкуса, пальмовое масло и т. д.). Пищевые фобии набирают обороты, в том числе под влиянием растущего сегмента ЗОЖ-блогеров.